Lego dévoile son tout premier set Zelda officiel, une merveille à découvrir

La boîte Great Deku Tree à 300$ illustre des scènes de deux opus emblématiques de la franchise. Magnifique, n'est-ce pas ?

Tl;dr Lego et Nintendo lancent un set basé sur The Legend of Zelda.

Le set Great Deku Tree comporte 2 500 pièces.

Le set se transforme en deux décors distincts des jeux Zelda.

Disponible en précommande pour 300 $, sortie le 1ᵉʳ septembre.

The Legend of Zelda : le temps d’une construction épique est arrivé

Les amateurs de Zelda peuvent désormais cesser de jalouser les adeptes de Lego. Une nouvelle aventure s’apprête à voir le jour grâce à Lego et Nintendo qui ont récemment dévoilé un set officiel inspiré de l’univers captivant de The Legend of Zelda.

Le Great Deku Tree Set : une bonté hylienne pure

Ce set, baptisé Le Grand Deku, promet une immersion totale dans l’univers de Hyrule grâce à ses 2,500 pièces. Permettant deux constructions différentes, l’un illustre le Grand Deku vu dans la forêt Kokiri du premier chapître de l’emblématique The Legend of Zelda: The Ocarina of Time. Quant à la seconde, elle représente le grand arbre vieilli et envahi par la végétation du jeu récent Breath of the Wild.

Des fonctionnalités de jeu inspirées des aventures originales

Chaque modèle offre des caractéristiques de jeu uniques. Le set Ocarina of Time comprend une section inspirée par le premier donjon du jeu ainsi qu’une réplique de la maison de Link dans le village de Kokiri. Le modèle Breath of the Wild cache des Koroks, mais malheureusement, n’augmente pas vos véritables emplacements d’inventaire. Il propose également la Master Sword ensevelie dans son piédestal. De plus, le set comprend un panel d’accessoires et de personnages attachants : Zelda, Link, le bouclier Deku et la tablette Sheikah pour n’en nommer que quelques-uns.

Disponibilité et partenariat

Le set Lego Legend of Zelda Great Deku Tree est disponible en précommande aux États-Unis pour 300 $, avec une sortie officielle prévue le 1ᵉʳ septembre. Rappelons que ce n’est pas le premier fruit de la collaboration entre Nintendo et Lego ; des sets Mario et Animal Crossing ont récemment vu le jour.