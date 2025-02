Legendary Entertainment va adapter Magic: The Gathering en films et séries

Des films et des séries basés dans l'univers de Magic: The Gathering sont en préparation chez Legendary Entertainment.

Tl;dr Hasbro Entertainment et Legendary Entertainment s’associent pour adapter Magic: The Gathering sur le grand et le petit écran.

Plusieurs tentatives d’adaptation ont échoué par le passé.

Legendary Entertainment a une expérience notable dans l’adaptation de fictions « geek ».

Un nouveau chapitre pour Magic: The Gathering

Hasbro Entertainment et Legendary Entertainment ont annoncé leur collaboration pour adapter le célèbre jeu de cartes Magic: The Gathering en films et séries télévisées. L’annonce décrit ce projet comme la création d’un « univers cinématographique en live-action » inspiré du jeu.

Des tentatives d’adaptation infructueuses par le passé

Les fans de longue date de MTG pourraient accueillir cette annonce avec scepticisme. En effet, ce n’est pas la première fois que l’on promet une adaptation cinématographique ou télévisuelle de cette propriété intellectuelle. Plusieurs projets de films ont été proposés au fil des ans, sans jamais aboutir. En 2008, un plan pour plusieurs films avec Universal n’a jamais porté ses fruits. En 2014, Hasbro a tenté de produire un film avec Twentieth Century Fox, mais ce projet est également resté sans suite. Netflix a également été associé à deux projets Magic distincts, mais il semble que la série télévisée animée du géant du streaming soit en bonne voie, selon un post sur Tudum en septembre 2024.

Legendary Entertainment, un choix prometteur

Legendary Entertainment a réalisé plusieurs projets s’appuyant sur la culture geek, apportant généralement un budget conséquent et une touche sombre à leurs œuvres. Le studio a récemment travaillé sur Dune et Dune: Part Two, et a également participé à la vision de Batman par Christopher Nolan dans les films The Dark Knight ainsi qu’à l’adaptation du jeu vidéo Warcraft au cinéma.

Avec son riche univers, Magic: The Gathering offre de nombreuses possibilités pour une adaptation cinématographique. Espérons que les producteurs et les talents impliqués sauront exploiter tout ce potentiel pour nous offrir un film de qualité.