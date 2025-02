L’échec cinématographique de Ben Stiller qui a ouvert la voie à Severance

Le flop au box-office de Ben Stiller qui a ouvert la voie à la réalisation de "Severance".

Tl;dr Ben Stiller, réalisateur connu pour ses films comiques, s’est réinventé avec « Severance ».

« The Secret Life of Walter Mitty » marque une tentative de Stiller de prendre au sérieux son art cinématographique.

« Walter Mitty » est le lien manquant entre le passé et le futur de Stiller.

La réinvention de Ben Stiller : de la comédie à la série « Severance »

Ben Stiller, fils des comédiens Jerry Stiller et Anne Meara, a fait ses débuts en tant que réalisateur avec une comédie intitulée « Reality Bites » qui explorait le désenchantement de la génération X. Il a ensuite réalisé des films comiques au contenu profond, comme « The Cable Guy » en 1996, qui a été réévalué avec le temps pour sa satire perspicace de l’obsession du public pour les crimes réels. Ses autres films, comme « Zoolander » et « Tropic Thunder », sont également devenus des classiques cultes.

De « Zoolander » à « Severance »

C’est en dirigeant « Severance », une série captivante d’Apple sur le monde du travail et la malveillance d’entreprise, que Stiller a montré une autre facette de son talent. Cette transition de la comédie à un genre plus sérieux s’explique par le film qu’il a réalisé après « Tropic Thunder », intitulé « The Secret Life of Walter Mitty ». Ce film, basé sur une nouvelle de James Thurber de 1939, a été une véritable surprise pour le public habitué aux comédies de Stiller.

L’émergence de Stiller, l’artiste sérieux

« The Secret Life of Walter Mitty » a marqué une tentative de Stiller de dire quelque chose avec son travail. Le film a montré un Stiller sérieux, interdisant même les téléphones sur ses plateaux de tournage. Malgré des critiques mitigées et des performances décevantes au box-office, le film a préparé le terrain pour son futur travail sur « Severance ».

« Walter Mitty » : le lien entre le passé et le futur de Stiller

« Walter Mitty » présente un personnage aux deux identités et personnalités distinctes, ce qui a sans doute attisé l’intérêt de Stiller pour le scénario de « Severance ». Les scènes de rêveries de Walter rappellent l’irrévérence de « Tropic Thunder », tandis que les scènes de la vie de famille et de travail de Walter préfigurent le drame domestique et de bureau de « Severance ».

Ainsi, « Walter Mitty » apparaît comme le chaînon manquant entre le passé et le futur de Stiller. Comme beaucoup de ses œuvres précédentes, il est peut-être temps de réévaluer « Walter Mitty » de Stiller.