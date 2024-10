Le Vegas Loop face à des défis insolites d’intrusions et d’erreurs

Le système de transport souterrain d'Elon Musk est constamment perturbé par des conducteurs égarés, des skateurs et des personnes ne respectant pas la loi.

Tl;dr Le Vegas Loop d’Elon Musk ne répond pas aux attentes en termes de technologie de transport.

Des incidents, incluant des intrusions, ont été signalés dans les tunnels.

La ville de Las Vegas et le comté de Clark continuent d’espérer une expansion du système.

Des promesses non tenues

Le Vegas Loop, un réseau de tunnels souterrains creusé sous la ville de Las Vegas par The Boring Company, une des filiales d’Elon Musk, n’a pas été la révolution attendue en matière de trafic ou de technologie. Promis comme un moyen de transport futuriste et autonome digne de l’univers de Tron, il n’a finalement conduit qu’à l’installation de banals tunnels où circulent des véhicules Tesla ordinaires, sans pour autant résoudre les problèmes de circulation de la ville.

Des incidents à répétition

De plus, des incidents ont été signalés dans ces tunnels. Une demande d’accès à l’information auprès de l’Autorité des visiteurs et des congrès de Las Vegas, formulée par Fortune, a révélé que depuis 2022, 67 rapports d’intrusion et 22 cas de véhicules non autorisés suivant des Tesla dans les tunnels et les stations ont été enregistrés. Les rapports mensuels de The Boring Company font également état de dommages matériels, de vols, de problèmes techniques, de blessures et de quasi-accidents.

Parmi les incidents notables, on compte un skateboarder qui s’est infiltré par une station de ramassage de passagers, deux personnes surpris en train de dormir dans une station, et un homme qui a tenté de dérober un lecteur de plaques d’immatriculation. Dans tous les cas, le personnel de sécurité de The Boring Company a dû intervenir, bien que ces incidents n’aient pas tous été signalés à la police métropolitaine de Las Vegas.

Des conditions de travail dangereuses

Même la construction des tunnels n’a pas été sans problèmes. Des témoignages d’anciens membres de l’équipe de construction recueillis par Fortune font état de conditions de travail risquées, avec des phrases chocs comme « nous avons flirté constamment avec la mort ». En six mois, l’entreprise a signalé 36 blessures aux autorités de l’OSHA, incluant des épuisements dus à la chaleur, des contusions, et des mains et coudes écrasés. Un signalement a même fait état de 15 à 20 employés brûlés par des produits chimiques accélérants lors de travaux dans les tunnels.

Un espoir persistant

Malgré ces nombreux incidents, la ville de Las Vegas et le comté de Clark conservent l’espoir d’une expansion du système de transport promis par The Boring Company. En mai dernier, les commissaires du comté ont approuvé un plan visant à étendre les tunnels de véhicules Tesla souterrains sur 65 miles et à ajouter 69 stations pour les passagers. Le futur de la mobilité à Las Vegas reste donc incertain, entre promesses non tenues et incidents répétés.