Le Thunderbolt 4 arrive cette année, mais ne sera pas plus rapide que la génération précédente

La norme révélée lors du CES 2020 arrivera en septembre avec les processeurs Tiger Lake d'Intel. Pour autant il n'y a pas de quoi se réjouir puisqu'un port Thunderbolt 4 ne sera pas plus rapide pour transférer des données qu'un Thunderbolt 3, norme avec 4 ans d'âge.

La marge de progrès en vitesse de transfert semble limitée, aujourd’hui plus que jamais. Intel a profité du salon Consumer Electronics Show de Las Vegas qui se déroule du 7 au 10 janvier 2020 pour dévoiler la norme Thunderbolt 4. Si celle-ci semble prometteuse pour démocratiser la norme introduite pour la première fois par Apple en 2011, elle n’offrira pas de gains de performance vis-à-vis du Thunderbolt 3. Intel a annoncé, tout en refusant de partager les détails, la mise à disposition de ports Thunderbolt 4 sur les PC dès le mois de septembre 2020 lorsque le fabricant de puces distribuera ses processeurs Tiger Lake. Selon ses dire, la nouvelle norme serait “4x plus rapide que l’USB actuel”, c’est-à-dire l’USB 3.1 avec une vitesse de crête théorique de 10 gigabits par seconde. Le Thunderbolt 3 est cependant déjà capable d’atteindre 40 Gbit/s, depuis son officialisation en 2016.

Le Thunderbolt comme remplaçant de l’USB

Les avantages de la norme comptent cependant plus qu’un taux de transfert élevé : il permet de relier un ordinateur à des moniteurs externes, des cartes réseau, des systèmes de stockage et plus encore. Mais l’ambition d’Intel depuis des années de faire de Thunderbolt un remplacement de l’USB n’a pas prit, comme le note CNET : l’USB 4 incorporera la technologie Thunderbolt, de sorte que les vitesses de transfert passeront de 20 Gbit/s à 40 Gbit/s — un équivalent parfait. À ce jour, on trouve des ports Thunderbolt seulement sur des machines premium : les MacBook d’Apple, le Spectre x360 de HP et les ordinateurs portables de la série XPS de Dell.

Les avantages de la norme sur l’USB

Le Thunderbolt pourrait cependant se révéler très utile, capable de fournir un courant de 100W aux appareils pour les recharger plus rapidement. Pour l’instant, les connecteurs USB-C qui se sont généralisés ne sont pas tous capables de délivrer autant d’énergie. Le Thunderbolt offre en contrepartie un ensemble homogène de normes. L’USB a toujours fonctionné sur le principe du “plug and play” : il est nécessaire de brancher un appareil puis d’installer un pilote avant de pouvoir l’utiliser. Le Thunderbolt se passe lui de cette étape, aussi une adoption de la norme par l’ensemble des acteurs de l’industrie serait toujours bénéfique.