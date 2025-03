Le thriller criminel « Midnight in the Switchgrass » fait sensation dans le top 10 Netflix, mais…

Netflix vient d'ajouter à son catalogue un film policier palpitant qui a déjà intégré le top 10. Cependant, un problème vient assombrir ce succès.

Tl;dr Le thriller « Midnight in the Switchgrass » est maintenant sur Netflix.

Malgré une distribution de stars, le film a reçu de mauvaises critiques.

Le film se base sur une histoire vraie d’un tueur en série.

Le thriller qui fait parler de lui sur Netflix

Récemment, Netflix a ajouté à son catalogue le thriller criminel « Midnight in the Switchgrass ». En dépit des critiques peu flatteuses, le film a rapidement monté dans le top 10 de la plateforme, occupant actuellement la sixième position. À l’évidence, le pouvoir des stars et une intrigue captivante peuvent attirer les spectateurs même si le film en lui-même ne fait pas l’unanimité parmi les critiques.

Un casting alléchant et une intrigue prometteuse

À première vue, « Midnight in the Switchgrass » semble avoir tous les ingrédients d’un succès. Le film raconte une histoire criminelle brutale impliquant un agent du FBI et un officier d’État traquant un tueur en série ; une recette parfaite pour un thriller palpitant. Ajoutez à cela un casting mené par Megan Fox, Bruce Willis et Emile Hirsch, et il est facile de comprendre pourquoi le film est sous les projecteurs.

Une déception pour les critiques et le public

Le hic, c’est que ni les critiques ni le public n’ont été impressionnés lors de sa sortie en salles en 2021. En effet, « Midnight in the Switchgrass » ne détient qu’un faible 8% sur Rotten Tomatoes, avec un consensus critique qui se lit comme suit : « Terne et prévisible, Midnight in the Switchgrass gaspille un cadre évocateur et des performances engagées sur un thriller qui ne fait guère transpirer. »

Un récit inspiré d’une histoire vraie

« Midnight in the Switchgrass » suit les agents du FBI Karl Helter (Bruce Willis) et Rebecca Lombardi (Megan Fox) qui travaillent pour arrêter un prédateur en série ciblant de jeunes femmes en Floride. Leur enquête les conduit à Byron Crawford (Emile Hirsch), un officier d’État qui a passé des années à chasser le même tueur. Le film s’inspire librement du cas réel du « Tueur des stations-service » du Texas, Robert Ben Rhoades, qui a fait des victimes le long des autoroutes à la fin du 20ème siècle.

Si vous êtes fan de thrillers criminels, il y a quelques critiques quelque peu positives à considérer. Cependant, le consensus est clair : « Midnight in the Switchgrass » n’est pas vraiment un incontournable.