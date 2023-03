Le tapis Virtuix Omni One pour la réalité virtuelle arrive enfin chez ses premiers clients

Le tapis pour la VR Virtuix Omni One se rapproche de la mise sur le marché. Les premiers clients devraient avoir le leur dans quelques mois.

Les joueurs qui cherchent une expérience de réalité virtuelle la plus immersive possible chez eux pourront enfin s’offrir le Virtuix Omni One. Virtuix travaille sur sa machine façon tapis roulant depuis plusieurs années et, après plusieurs campagnes de financement participatif, le Omni One ne va plus tarder à arriver chez ses premiers clients. Aujourd’hui, Virtuix lance une nouvelle campagne qui vise à permettre une disponibilité au grand public dans les mois à venir.

Vous vous souvenez peut-être de Omni, qui avait été lancé sur Kickstarter en 2013 et avait atteint son objectif en seulement 24 heures. Le Omni One a été pensé et conçu après le Omni Pro, une version plus imposante disponible dans certains parcs d’attractions aux quatre coins du globe. Ce tapis round – omni-directionnel – mesure 1,20 mètre de large pour 1,50 mètre de long et pèse environ 115 kg. La sécurité est assurée par une barre verticale munie d’une fixation pour l’épaule et une bande à attacher à la taille, cette dernière étant par ailleurs dotée d’une manette sur l’un des côtés. L’ensemble permet à l’utilisateur de marcher, courir, s’agenouiller et même sauter dans un jeu vidéo. Bon à savoir, le Omni One peut être replié lorsqu’il n’est pas utilisé.

Le Omni One est proposé à 2 595 $ (hors frais de port) et la marque propose aussi un casque de réalité virtuelle Pico Neo 3 – modifié spécifiquement pour le Omni One -. Le tarif est un peu plus élevé que les prévisions initiales de Virtuix, qui étaient à hauteur de 1 995 $. Celles et ceux qui ont participé à l’une des campagnes de financement auront bénéficié d’un tarif préférentiel rabaissé de 30 %.

Les premiers clients devraient avoir le leur dans quelques mois

À noter, bien que l’entreprise explique que son tapis est compatibles avec d’autres jeux VR existants ou futurs, Virtuix prévoit de proposer des jeux de son propre cru via son propre store. Il y aura au total pas moins de 30 disponibles au lancement, mais la société a partagé dans un post sur Facebook qu’elle compte dans sa liste complète environ 200 titres.

Bien que le Omni One soit normalement disponible à tout un chacun dans quelques mois, on ne sait pas, à l’heure actuelle, combien d’unités seront produites. Selon Virtuix, pas moins de 900 intéressés s’étaient inscrits pour acheter cette première version et quelque 35 000 autres seraient sur liste d’attente.