Aces of Thunder : une simulation de combats aériens immersive en réalité virtuelle

La licence War Thunder du studio hongrois Gaijin Entertainment se met à la réalité virtuelle avec Aces of Thunder.

Spin-off du free-to-play War Thunder (anciennement connu sous le nom de Birds of Steel), Aces of Thunder se concentrera exclusivement sur les combats aériens et sera proposé dans un modèle entièrement payant :

Avec son écran OLED haute résolution, sa détection de mouvement et son suivi oculaire, ainsi que ses nouvelles manettes avec retour haptique et détection tactile, le casque de réalité virtuelle PlayStation VR2 permettra aux joueurs de ressentir pleinement toutes les sensations de vol et de s’immerger complètement dans la peau d’un pilote d’avion de combat. Les modèles de vol et de dégâts ultra réalistes, empruntés à War Thunder, ajoutent à la crédibilité d’Aces of Thunder. Les batailles se dérouleront toujours exclusivement depuis le cockpit, avec un contrôle complet sur tous les systèmes de vol. En d’autres termes, les joueurs apprendront presque littéralement à piloter un avion de leurs propres mains.

Un trailer pour Aces of Thunder

Avec Aces of Thunder, Gaijin Entertainment prévoit dans un premier temps de se concentrer sur les avions légendaires de la Seconde Guerre mondiale comme le chasseur américain P-51 Mustang et le Spitfire britannique. Plusieurs avions de combat issus d’autres époques arriveront par la suite par le biais d’extensions.

Aces of Thunder est exclusivement en développement pour le PlayStation VR2. A noter que la simulation de combats aériens offrira des batailles en ligne compétitives avec d’autres pilotes virtuels dans différents formats (équipe contre équipe, duels simples, avec des paramètres personnalisés et plus encore).