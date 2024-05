Le superordinateur Cheyenne aux enchères à une fraction de son prix d’origine

Le gouvernement américain se sépare de son système de 5,34 pétaflops à un prix bien inférieur à ce qu'il a déboursé à l'origine.

Tl;dr Le gouvernement américain vend le supercalculateur Cheyenne aux enchères.

Cheyenne compte 145 152 cœurs de CPU et 313 344 Go de RAM.

Certains câbles ne sont pas inclus ; l’acheteur doit prendre en charge le transport.

Le supercalculateur est utilisé pour la recherche climatique et les simulations de désastres naturels.

Le supercalculateur Cheyenne aux enchères

Mesdames et Messieurs, amateurs de technologie et de performance informatique, c’est une occasion à ne pas manquer : le gouvernement des États-Unis propose aux enchères le célèbre supercalculateur Cheyenne. Il s’agit d’une machine de très haute capacité, dont le prix initial pourrait se compter en millions, et qui est désormais accessible au plus offrant.

Des performances époustouflantes

Pour les non-initiés, ce supercalculateur n’est pas un ordinateur ordinaire. Avec ses 145 152 processeurs et une mémoire RAM généreuse de 313 344 Go, Cheyenne est une véritable merveille technologique. Son espace de stockage est tout aussi impressionnant : environ 36 pétaoctets Autant dire qu’avec une telle machine, les problèmes de stockage ne seront plus qu’un lointain souvenir.

Attention aux détails

Mais avant de vous lancer dans la course aux enchères, prenez en compte certaines informations importantes. D’une part, les câbles à fibres optiques et CAT5/6 ne sont pas inclus dans la vente. D’autre part, le transport de cette machine massive n’est pas non plus inclus. En effet, déplacer un tel système nécessite l’intervention d’une entreprise de déménagement professionnelle et l’acheteur devra en assumer la responsabilité.

Une machine dédiée à la recherche

Au-delà de ces détails techniques, il est important de se rappeler la valeur scientifique de Cheyenne. Ce supercalculateur a joué un rôle clé dans la compréhension de phénomènes climatiques complexes. De la simulation de l’intensification rapide des ouragans aux prédictions des impacts liés aux incendies de forêt, Cheyenne a rendu possible des études d’une ampleur inédite. Nul doute qu’il saura également gérer le multi-tâche extrême de votre travail pendant la journée, tout en exécutant les jeux les plus exigeants après les heures de travail. Alors, préparez-vous à faire votre offre !