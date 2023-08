Le studio responsable de la localisation de Baldur's Gate III s'excuse d'avoir oublié certains contributeurs. Une situation délicate, mais trop fréquente, malheureusement.

Le studio qui a géré les traductions du jeu Baldur’s Gate III s’est excusé après avoir oublié de créditer un certain nombre de contributeurs. “Nous prenons toute la responsabilité de cet oubli des noms de nos freelances et nous excusons pour les conséquences que cela a pu avoir,” déclarait la fondatrice et PDG de Altagram Group, Marie Amigues, dans un communiqué. “Nous voudrions remercier Larian pour nous avoir permis de corriger rapidement cette erreur et mettre à jour la section des crédits. Les noms des traducteurs en portugais du Brésil seront ajoutés dans un futur patch.”

Bien que les crédits n’affichent pas les noms des traducteurs avec lesquels Altagram a travaillé, ils incluaient les noms des cadres des sociétés et autres responsables de département. Les contractuels qui ont traduit Baldur’s Gate III dans d’autres langues que le portugais du Brésil ont été crédités, bien que différentes sociétés aient géré ces traductions.

Le développeur et éditeur de Baldur’s Gate III, Larian Studios, avait déclaré que la faute incombait à Altagram. Il avait demandé à l’entreprise de rectifier la situation, ce qu’elle a fait rapidement.

Malheureusement, ces travailleurs sous-traitants qui contribuent aux jeux ne sont pas toujours totalement crédités pour leur travail. Cela peut avoir de grandes conséquences sur leurs carrières, rendant plus difficile de prouver à des potentiels employeurs qu’ils ont effectivement travaillé sur tel ou tel jeu.

Créditer tous les contributeurs pourrait cependant ne plus être un problème pour certains studios de localisation dans les prochaines années. En effet, certains développeurs tentent déjà d’utiliser l’intelligence artificielle pour traduire les jeux dans différentes langues dans l’espoir de réduire les coûts. Cependant, la localisation est un exercice délicat qui nécessite des personnes capables, de traduire de manière assez mécanique, évidemment, dans un premier temps, mais aussi et surtout de pouvoir prendre en considération des bizarreries idiomatiques et autres références culturelles qu’un autre public ne comprendrait pas et qu’aucune IA ne pourrait, à ce jour, utiliser.