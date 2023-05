Le store Xbox sur le web propose désormais des filtres d'accessibilité. Le géant américain reste très actif sur ce terrain.

Pour la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité qui avait lieu ce jeudi 18 mai, les géants de la tech ont dévoilé un certain nombre d’initiatives en ce sens. Microsoft, par exemple, a décidé de marquer l’occasion en mettant en avant certains de ses projets entrepris pour rendre l’écosystème Xbox plus inclusif. Le store Xbox sur le web dispose notamment désormais de filtres d’accessibilité pour les jeux console, PC et cloud. Au total, ce sont 20 options qui sont disponibles, y compris des paramètres de jeu – même s’il s’agit simplement de savoir s’il est possible de mettre le jeu en pause -.

La firme de Redmond annonce aussi qu’il sera bientôt possible de filtrer les jeux selon leurs fonctions audio, graphiques et leurs dispositifs de contrôle. Pour l’heure, vous pouvez filtrer les jeux parmi 17 langues différentes. Les filtres du store web reprennent la fonctionnalité similaire que Microsoft avait introduite dans l’app Xbox PC il y a quelques semaines. À noter, ces filtres sont aussi disponibles sur les consoles Xbox.

Pour le reste, sachez aussi que le géant américain a ajouté quantité de détails dans les pages Xbox d’aide concernant l’accessibilité. Ces dernières couvrent désormais plus de 150 fonctionnalités, paramètres et contrôles d’accessibilité, tant pour les PC que pour les consoles. Parmi les récents ajouts, on trouve une page qui détaille comment ajuster les paramètres de la manette dans l’app Accessoires Xbox.

Le géant américain reste très actif sur ce terrain

Microsoft a été très actif ces derniers temps sur le front de l’accessibilité, tant au niveau système que dans les jeux en eux-mêmes. Une initiative saluée unanimement par la communauté. Récemment, la firme de Redmond donnait un aperçu de son important travail en la matière sur le très attendu Forza Motorsport.