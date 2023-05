Trackmania débarque sur PlayStation et Xbox

Le remake de Trackmania Nations se dote désormais d'une version console.

Avec ce nouvel opus de la licence Trackmania, les joueurs peuvent expérimenter des parties en équipes avec le mode Ranked et le mode Royal sur plus de 1000 circuits, dont un nouveau circuit disponible chaque jour, tout en profitant de deux compétitions quotidiennes pour défier les autres concurrents. En fonction de leur progression, ils pourront débloquer des skins prestiges ainsi que des trophées pour récompenser leurs talents dans des courses intenses pour monter dans les classements. En plus des nombreux événements organisés par la communauté, un circuit eSport officiel est aussi disponible pour les passionnés de compétition de haut niveau avec la présence de prestigieuses structures comme Karmine Corp, Solary et BDS.

Un trailer pour la version console de Trackmania

Trackmania d’Ubisoft Nadeo est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Amazon Luna (cloud gaming) ainsi que sur PC via Ubisoft Connect, l’Epic Games Store, Steam et Ubisoft+, le service d’abonnement d’Ubisoft.

A noter que la version console de Trackmania embarque un modèle free-to-play avec les mêmes offres que la version PC, à savoir Accès Starter (gratuit), Accès Standard (un an pour 9,99 euros) ou Accès Club (un an pour 29,99 euros ou trois ans pour 59,99 euros). Elle bénéficie également du cross-play et de la cross-progression.