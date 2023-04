Forza Motorsport va introduire des indicateurs audio pour aider les joueurs souffrant de handicap visuel

Forza Motorsport dévoile de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité. Les joueurs souffrant de handicap visuel pourront piloter plus facilement.

Le développeur de Forza Motorsport Turn 10 Studios avait déjà fait la démonstration de certaines fonctionnalités d’accessibilité incluses dans son jeu. En premier lieu, le studio espère pouvoir simplifier l’expérience de simulation de course automobile pour les joueurs aveugles ou souffrant de déficience visuelle en ajoutant des indicateurs audio.

Forza Motorsport dévoile de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité

Turn 10 Studios a passé deux ans à concevoir Blind Driving Assists avec l’aide du consultant en accessibilité Brandon Cole (qui est aveulge) et d’autres joueurs aveugles ou déficients visuels. Cette fonctionnalité offre des indicateurs sonores additionnels pour aider les joueurs à évoluer dans le jeu. Ils recevront notamment des informations audibles sur leur position sur la piste et leur orientation, ainsi que leur approche et leur progression dans les virages. Les joueurs pourront aussi connaître certains détails de leur voiture, y compris le niveau de décélération nécessaire et le moment de changer de vitesse s’ils utilisent la transmission manuelle.

Dans une vidéo montrant la fonctionnalité et les détails de son implémentation, Brandon Cole précise que l’option guide au volant fait passer le bruit du moteur et des pneus vers la gauche ou la droite, selon la direction dans laquelle le joueur doit tourner. Des bips indiqueront aussi lorsqu’ils sont proches du bord de la piste. Brandon Cole explique que, avec l’aide de ces indicateurs, il a pu gagner une course contre plusieurs pilotes gérés via l’intelligence artificielle.

Les joueurs souffrant de handicap visuel pourront piloter plus facilement

Les joueurs aveugles et déficients visuels peuvent avoir un aperçu de ces indicateurs audio directement dans le menu d’accessibilité. Ils entendront des descriptions complètes de ce que signifie chaque indicateur grâce à l’introduction d’un narrateur personnalisable à l’écran. Les joueurs peuvent aussi activer ou désactiver chaque indicateur et ils peuvent adapter leur contenu et leur volume. Il faudra très probablement un certain temps pour vraiment s’habituer à ses indicateurs en course, mais ceux-ci devraient être extrêmement utiles pour les joueurs souffrant de handicap visuel qui veulent jouer à Forza Motorsport.

Outre des fonctionnalités d’accessibilité plus communes, comme le remapping complet de la manette, des filtres pour les daltoniens et des sous-titres personnalisables, il y a aussi une fonction baptisée One Touch Driving. Celle-ci permet aux joueurs de personnaliser les aides au freinage, à la direction et à l’accélération pour réduire, au besoin, le nombre d’actions simultanées à effectuer. Les joueurs peuvent activer autant d’aides qu’ils le souhaitent. Turn 10 Studios a travaillé avec des joueurs souffrant de mobilité et de tonus réduits pour mettre au point One Touch Driving.

Forza Motorsport doit arriver plus tard dans l’année sur Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming et PC via le Microsoft Store et Steam.