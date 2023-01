Forza Motorsport revient à ses racines compétitives

Turn 10 Studios veut proposer un véritable bond générationnel en termes de réalisme, d’authenticité et d’immersion dans la simulation automobile avec Forza Motorsport.

Comme Gran Turismo sur les consoles PlayStation, Forza Motorsport sur les consoles Xbox a toujours été connu pour son authenticité graphique, il n’est donc pas surprenant que Turn 10 Studios vante une fois de plus le réalisme de la nouvelle version de sa simulation automobile grâce à un système physique encore plus détaillé que jamais :

Nous avons amélioré l’aspect des voitures à l’aide d’un spectrophotomètre, qui enregistre plusieurs points de données sur une surface pour analyser le comportement de la lumière sur celle-ci. Grâce à cette nouvelle technique, nos modèles réagissent à la lumière de manière plus réaliste, qu’il s’agisse des couleurs, des paillettes dans le métal ou des niveaux de brillance. Les dégâts et la poussière sur les voitures sont calculés en fonction du contexte de manière authentique et celui-ci diffère pour chaque véhicule, la poussière s’accumulera par exemple plus dans certains recoins et dans les alcôves.

Un trailer pour Forza Motorsport

Chris Esaki, directeur créatif de Forza Motorsport, annonce également que l’expérience sonore sera plus immersive :

Nous avons établi un partenariat avec Windows Sonic et Dolby Atmos afin de créer une composition sonore plus immersive pour cette nouvelle génération de Forza Motorsport. Chaque système sonore a été repensé pour créer un paysage sonore immersif et proposer un niveau inédit de profondeur acoustique et d’authenticité. Pour la série, le développement du son est un héritage qui dure depuis 20 ans, nous continuons à utiliser les technologies les plus modernes pour améliorer le son de nos voitures et nous approcher le plus possible de la réalité. Nous avons notamment amélioré le son des pneus et des suspensions, de l’échappement et des turbos, pour qu’ils sonnent comme leurs équivalents réels. De nouvelles fonctionnalités comme les commentateurs adaptés aux différents lieux permettront d’obtenir une expérience sonore inédite.

Forza Motorsport sera disponible dans le courant de l’année sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Microsoft Store) ainsi que dans le Xbox Game Pass et le Xbox Cloud Gaming. En plus des circuits améliorés, des lieux inédits et d’un garage composé de 500 voitures (anciens et nouveaux modèles), le studio américain Turn 10 Studios promet de la 4K à 60fps ainsi que du Ray Tracing.