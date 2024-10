Le spin-off solo de Star Citizen confronté à un nouveau retard : rendez-vous en 2026

Après plus d’une décennie de développement et des centaines de millions de dollars récoltés via le financement participatif, Squadron 42, la campagne solo très attendue de Star Citizen, fait toujours face à des difficultés techniques et des retards successifs.

Tl;dr Squadron 42 est désormais prévu pour 2026.

Des problèmes de performance ont été mis en lumière durant la CitizenCon 2024.

La frustration des fans de Star Citizen grandit face aux retards incessants.

Un retard qui s’accumule pour Squadron 42

Le développement de Squadron 42 est une véritable épopée, marquée par des délais à répétition. Prévu pour sortir en 2015, le spin-off solo de Star Citizen est aujourd’hui repoussé à 2026, ce qui porte à 11 ans le retard par rapport à sa date de sortie initiale. Lors de la CitizenCon 2024, Chris Roberts, PDG de Roberts Space Industries (RSI) et Cloud Imperium Games (CIG), a annoncé que le jeu nécessitait encore « un ou deux ans de polissage » pour être prêt. Cette nouvelle a été accompagnée d’une démonstration en direct d’une heure, dévoilant une partie du prologue de l’histoire, mais marquée par plusieurs problèmes techniques, notamment des plantages et des bugs graphiques. Ces incidents ont renforcé l’idée que le jeu n’était pas encore prêt à être lancé, malgré des annonces répétées ces dernières années affirmant que le jeu était « complet en termes de fonctionnalités ».

Un développement titanesque marqué par des obstacles techniques

L’histoire de Squadron 42 est intrinsèquement liée à celle de Star Citizen, le projet titanesque lancé en 2012 par Chris Roberts grâce au financement participatif. Ce qui devait initialement être un jeu de simulation spatiale révolutionnaire s’est transformé en un projet de plus en plus complexe, accumulant les retards et les polémiques. Alors que Squadron 42 devait offrir une expérience solo immersive, sa production est entrée dans une spirale de perfectionnisme. En 2023, l’équipe avait pourtant annoncé que le jeu était en phase de « polissage », signifiant que toutes les fonctionnalités principales étaient en place. Cependant, la démonstration lors de la CitizenCon 2024 a montré que plusieurs problèmes majeurs persistent, confirmant que ce polissage prendra bien plus de temps que prévu.

Des promesses ambitieuses, mais un résultat toujours en attente

Depuis le début, Chris Roberts et son équipe ont vendu Squadron 42 comme une révolution dans le genre des simulations spatiales, promettant une campagne solo épique avec des graphismes de pointe et une histoire immersive. En 2014 déjà, Roberts Space Industries avait annoncé vouloir créer un jeu libéré des contraintes traditionnelles des éditeurs, grâce au financement participatif. Cette liberté permettait, selon eux, de se concentrer sur la qualité du jeu sans se soucier des échéances commerciales. Cependant, presque 12 ans après cette déclaration, le projet reste inachevé. La démonstration lors de la CitizenCon 2024, bien que prometteuse sur certains aspects narratifs, a exposé les failles techniques qui continuent de hanter le développement du jeu. Malgré ces difficultés, Chris Roberts a réitéré son engagement à livrer un jeu digne des attentes des fans d’ici 2026.

Une communauté de fans dévouée, mais de plus en plus frustrée

Depuis le lancement de la campagne de financement participatif en 2012, la communauté de Star Citizen a investi plus de 731 millions de dollars, faisant de ce projet l’un des plus coûteux de l’histoire du jeu vidéo financé par les joueurs. À ses débuts, RSI avait recueilli environ 67 millions de dollars pour concrétiser la vision ambitieuse de Chris Roberts, mais cette somme a explosé avec le temps. Cependant, malgré ce soutien massif, Squadron 42 reste inachevé, et la patience des joueurs commence à s’épuiser. Beaucoup avaient espéré voir le jeu sortir dans un délai raisonnable, mais le cycle interminable de retards et les promesses non tenues ont suscité des critiques. Les développeurs, bien que conscients de la frustration, rappellent souvent leur engagement à créer le « jeu de rêve » des joueurs. Néanmoins, après plus d’une décennie d’attente, les fans se demandent si ce rêve deviendra un jour réalité ou s’il continuera à être repoussé.