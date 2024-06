Le spin-off Mario & Luigi est de retour après 9 ans d’absence

Mario & Luigi: L'épopée fraternelle se dévoile avec un trailer.

Après une longue absence de neuf ans, la série Mario et Luigi fait un retour remarqué. L’annonce a été faite lors du Nintendo Direct de l’été, captivant ainsi l’attention des fans de la première heure. La série n’avait pas vu de nouvelle sortie depuis Mario & Luigi: Paper Jam en 2015, et ce retour était d’autant moins attendu que le studio AlphaDream, à l’origine de la série, avait déposé le bilan.

Mario & Luigi: L’épopée fraternelle promet de faire vivre aux joueurs une expérience inédite. La bande-annonce dévoile les frères emblématiques se lançant dans de nouvelles péripéties au travers d’un portail menant à un autre monde. Leur nouvel objectif : retrouver leur chemin vers la maison.

Le jeu offre un panorama de styles de gameplay. Les joueurs devront utiliser les deux frères pour explorer les zones, résoudre des énigmes et vaincre les ennemis en combat. Les séquences de plateforme, les mini-jeux et les combats au tour par tour seront des éléments clés de leur voyage pour rentrer chez eux.

La bande-annonce a également révélé que Mario and Luigi: Brothership sera disponible sur Nintendo Switch dès le 7 novembre 2024. L’absence d’information sur le studio en charge du développement et sur une éventuelle participation des membres d’AlphaDream suscite de nombreuses questions.

On en pense quoi ?

Ce retour inattendu de la série Mario et Luigi est une excellente surprise pour les fans. Le nouveau titre, Mario and Luigi: Brothership, semble prometteur. Malgré l’incertitude concernant le studio de développement, l’annonce de Nintendo suscite une grande impatience. Espérons que ce nouvel opus saura raviver la flamme de la série et ouvrir la voie à de nouvelles aventures.