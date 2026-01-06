Le sort des femmes enceintes dans la saison 5 de Stranger Things enfin dévoilé officiellement

La série Stranger Things a enfin levé le voile sur le sort des femmes enceintes dans sa cinquième saison. Des révélations officielles apportent des réponses attendues par les fans concernant ces personnages et leur rôle dans l’intrigue.

Une révélation longtemps attendue

Après des années de spéculations, les créateurs de Stranger Things, les frères Duffer, ont enfin clarifié le sort des fameuses femmes enceintes enfermées dans l’Upside Down. Depuis la première mention de ces victimes lors de la saison 5, dans l’épisode « Shock Jock », le mystère planait : leur destin était-il lié à la destruction du monde inversé ou à un sombre échec scientifique ?

Les sinistres expériences du Dr. Kay

C’est par les révélations de Kali – personnage clé incarné par Linnea Berthelsen – que le public a appris l’ampleur du drame. Dans son récit, elle détaille comment le Dr. Kay, campé par Linda Hamilton, dirigeait une série d’expériences visant à créer une nouvelle génération d’enfants psychiques. Pour parvenir à ses fins, Kay avait fait enlever Kali et utilisait son sang, celui d’Eight, pour l’injecter à des femmes enceintes prisonnières dans l’Upside Down.

Le but ? Réitérer les expériences initiales menées jadis par Martin Brenner. Mais là où Brenner utilisait le sang modifié d’Henry Creel, alias One, bien plus efficace, Kay a connu un cuisant échec : « Toutes ces femmes enceintes sont mortes parce que ce sang ne fonctionnait pas. »

L’échec scientifique et sa portée humaine

Ce revers scientifique ne doit rien au hasard : le sang d’Eight n’a pas suffi à recréer les capacités extraordinaires vues chez Eleven ou ses pairs. À travers cette tentative désespérée, la série interroge une nouvelle fois sur la limite morale de la science et le coût humain des ambitions démesurées.

Pour mieux comprendre les enjeux, voici ce qui distingue ces essais :

Sang de One : Altéré après contact avec le Mind Flayer, il a permis la naissance d’enfants aux pouvoirs psychiques puissants.

Altéré après contact avec le Mind Flayer, il a permis la naissance d’enfants aux pouvoirs psychiques puissants. Sang de Eight : Insuffisant génétiquement pour donner des résultats semblables ; toutes les mères porteuses ont péri.

L’héritage moral et narratif de la série

Au fond, derrière l’action et le surnaturel, ce dernier rebondissement vient souligner un thème central de Stranger Things: chaque pouvoir a un prix, et certains sacrifices ne trouvent jamais réparation. Si les expérimentations s’arrêtent avec la chute du Dr. Kay et la fin de la série, c’est aussi un rappel poignant que des innocents paient souvent le tribut ultime dans l’ombre des grandes histoires.