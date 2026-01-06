Les adeptes de À couteaux tirés pourront découvrir dès la semaine prochaine un successeur idéal sur Netflix

Les amateurs de la saga À couteaux tirés peuvent déjà se réjouir : une nouvelle production, très attendue et dans la même veine, s’apprête à faire son arrivée sur Netflix dès la semaine prochaine, promettant suspense et mystère.

Tl;dr Nouvelle mini-série Agatha Christie dès le 15 janvier sur Netflix.

Chris Chibnall adapte « The Seven Dials Mystery » en trois parties.

Mia McKenna-Bruce mène l’enquête, casting prestigieux au rendez-vous.

Un classique revisité sur Netflix

Sous les projecteurs de la plateforme de streaming, une adaptation très attendue du roman d’Agatha Christie s’apprête à captiver les amateurs de mystère. Dès le 15 janvier, les abonnés pourront découvrir « Agatha Christie’s Seven Dials », mini-série déclinée en trois épisodes et adaptée du célèbre roman « The Seven Dials Mystery ». Cette production s’inscrit dans une tradition chère aux fans : transposer avec modernité les intrigues sophistiquées de la maîtresse du suspense.

Une intrigue ancrée dans l’Angleterre des années 1920

La série transporte le spectateur en 1925, au cœur d’une demeure campagnarde où une fête vire au drame. C’est à Mia McKenna-Bruce, dans le rôle de Lady Eileen « Bundle » Brent, que revient la lourde tâche d’élucider un meurtre soigneusement orchestré. À ses côtés, on retrouve notamment Helena Bonham Carter (Lady Caterham) et Martin Freeman (Superintendent Battle), figures incontournables d’un casting solide qui promet de redonner vie à l’esprit des romans de Christie.

L’audace d’un tandem créatif et la bénédiction familiale

À la plume du scénario, c’est le créateur de Broadchurch, Chris Chibnall, reconnu également pour son travail sur Doctor Who, qui orchestre cette nouvelle adaptation. Ce choix témoigne d’une volonté affirmée : séduire autant les nostalgiques que la nouvelle génération. La productrice exécutive Suzanne Mackie, forte de son expérience sur « The Crown », n’hésite pas à qualifier le projet de « vision ambitieuse ». Elle souligne : « Cela a été un plaisir de collaborer avec Chris Chibnall pour offrir une relecture audacieuse et personnelle de cet univers iconique. »

Cette démarche reçoit l’approbation enthousiaste du descendant direct d’Agatha Christie. En tant qu’exécutif sur le projet et gestionnaire des droits via Agatha Christie Limited, James Prichard confie : « Bundle Brent est l’un des personnages féminins jeunes et brillants que ma grand-mère affectionnait tant. Voir ce rôle prendre vie grâce à cette équipe est un véritable rêve devenu réalité. »

L’attente monte chez les passionnés du genre policier

Netflix semble donc avoir réuni tous les ingrédients pour susciter l’intérêt : un roman culte, un trio d’acteurs majeurs, une équipe créative chevronnée et l’assentiment de la famille Christie. Un événement attendu qui pourrait bien marquer une nouvelle étape dans l’histoire des adaptations télévisuelles du patrimoine littéraire britannique.