La série d’espionnage méconnue avec Tom Hiddleston, un trésor à découvrir sur Prime Video

La série d’espionnage portée par Tom Hiddleston, longtemps restée discrète, gagne enfin en reconnaissance sur Prime Video. Ce thriller captivant séduit par ses intrigues raffinées et sa performance remarquable, offrant une expérience à ne pas manquer pour les amateurs du genre.

Tl;dr Saison 2 de The Night Manager enfin disponible.

enfin disponible. Huit ans d’attente, mais critiques unanimement positives.

Nouveaux épisodes diffusés dès janvier 2026.

Une attente interminable récompensée

Huit années. C’est le temps qu’il aura fallu patienter pour retrouver The Night Manager, série d’espionnage acclamée lors de sa première diffusion en 2016. Malgré un succès critique immédiat – deux Emmy Awards, des Golden Globes pour ses acteurs et un score impressionnant de 91% sur Rotten Tomatoes –, la suite s’est fait attendre bien plus que de raison. À l’époque, l’absence de suite au roman original de John le Carré avait laissé planer l’incertitude sur un éventuel retour à l’écran.

L’esprit le Carré toujours présent

À la disparition du romancier en 2020, la question demeurait : qui oserait prolonger cet univers sans son créateur ? Finalement, c’est David Farr, déjà aux commandes de la première saison, qui a relevé le défi d’écrire une nouvelle intrigue. Soutenu par le fils même de l’auteur, Simon Cornwell, il offre à la série une continuité jugée fidèle par les premiers observateurs. Fait notable : cette deuxième saison ne s’appuie plus sur un roman existant, mais s’attache à respecter l’essence de la plume originelle.

L’intrigue reprend avec panache

Ce nouveau chapitre propulse à nouveau Jonathan Pine (incarné par Tom Hiddleston) dans les arcanes troubles du renseignement international. Désormais officier de surveillance à Londres, il se voit contraint de replonger dans l’univers dangereux de son ancien adversaire, Richard Roper. L’enquête mène Pine jusqu’en Colombie, où il infiltre le réseau du trafiquant Teddy Dos Santos ; naturellement, rien n’est jamais simple et chaque contact pourrait cacher une trahison. Côté distribution, difficile d’oublier la composition nuancée de Hiddleston ou la performance troublante de Hugh Laurie, dont le charisme inquiétant marquait déjà la première saison.

Un accueil critique enthousiaste et une diffusion événementielle

Dès sa sortie britannique début janvier 2026 sur BBC One et iPlayer, puis sur Prime Video aux États-Unis à partir du 11 janvier (les trois premiers épisodes disponibles immédiatement), les éloges n’ont pas tardé : la saison affiche un remarquable taux d’approbation critique. Pour les nostalgiques comme pour les nouveaux venus, sachez que Prime Video propose aussi la première saison sans supplément pour ses abonnés – voilà peut-être l’occasion rêvée de (re)découvrir ce joyau du thriller télévisuel.

La série semble donc avoir su traverser le temps sans perdre son souffle ni son mordant ; preuve que certaines attentes méritent parfois d’être prolongées…