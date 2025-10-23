Le showrunner de Star Trek: Voyager prend la défense d’un épisode parmi les plus décriés

Le showrunner de Star Trek: Voyager a récemment pris la parole pour revenir sur l’un des épisodes les plus critiqués de la série. Il a expliqué ses choix et tenté de justifier les décisions créatives qui ont mené à ce résultat controversé.

Tl;dr « Threshold » de Star Trek: Voyager est très critiqué.

L’épisode est jugé absurde et scientifiquement erroné.

Brannon Braga admet ses défauts, mais le défend partiellement.

Un épisode controversé dans l’univers Star Trek

Difficile d’évoquer les épisodes marquants de Star Trek: Voyager sans mentionner « Threshold ». Souvent cité parmi les pires de la franchise, cet épisode a profondément divisé la communauté des fans et suscité de vives réactions auprès des amateurs de science-fiction. L’intrigue : la découverte par l’équipage du Voyager d’un cristal énergétique rare, censé propulser le vaisseau au-delà du mythique Warp-10, soit une vitesse où l’on franchirait tous les points de l’univers en un instant.

Dérives scénaristiques et métamorphoses improbables

C’est alors que le lieutenant Tom Paris, incarné par Robert Duncan McNeill, se porte volontaire pour tester cette technologie révolutionnaire. La réussite initiale tourne rapidement à l’étrange : exposé à ces nouveaux pouvoirs, Paris subit une transformation spectaculaire. Peau qui s’effrite, doigts soudés, perte de la langue… Les références à « The Fly » de Cronenberg sont évidentes et la série bascule dans un véritable body horror. Mais la métamorphose ne s’arrête pas là : Paris finit par « hyper-évoluer », puis entraîne à sa suite la capitaine Janeway. Ensemble, ils deviennent… des salamandres roses de 90 centimètres, s’accouplent et donnent naissance à trois rejetons avant que l’équipage ne les ramène miraculeusement à leur forme humaine.

L’avis partagé de Brannon Braga et le regard des fans

Le principal scénariste et showrunner de la série, Brannon Braga, n’ignore rien de la réputation sulfureuse de cet épisode. Lors d’une récente intervention au STLV « Star Trek » convention, il reconnaît volontiers que la seconde moitié de « Threshold » pêche gravement par excès. Pourtant, il nuance son propos en concédant : « [Au moins] la première moitié n’est pas mauvaise. » Une déclaration en demi-teinte qui contraste avec ses précédentes confessions sur les DVD officiels où il qualifiait l’épisode de « royal, steaming stinker ».

Il faut dire que le rythme imposant — 26 épisodes par saison — forçait parfois les scénaristes à repousser les limites du plausible. Dans ce cas précis, selon Braga lui-même :

L’évolution accélérée vers une forme salamandre reste absurde pour beaucoup.

L’interprétation scientifique a été largement décriée par biologistes et amateurs éclairés.

Certaines scènes « body horror » trouvent cependant grâce aux yeux du créateur.

Pire épisode ? Peut-être pas…

Même si « Threshold » conserve une place peu enviable dans l’histoire de Star Trek pour son côté fantaisiste, certains rappellent qu’il existe des épisodes encore plus maladroits ou controversés au sein du vaste univers trekkien. Et si ce chapitre étrange reste dans toutes les mémoires, c’est peut-être aussi parce qu’il incarne à lui seul ces paris scénaristiques que seule une série aussi mythique ose encore tenter.