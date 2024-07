Pourquoi Kathryn Janeway déteste le voyage temporel dans Star Trek ?

Dans Star Trek, l'Amiral Kathryn Janeway déteste le voyage temporel car il crée des paradoxes et des complications imprévisibles, menaçant l'intégrité de la ligne temporelle. Elle considère ces interventions dangereuses et préfère éviter les risques associés aux altérations du passé ou du futur.

Le fardeau du temps dans Star Trek: Prodigy

Dans la deuxième saison de Star Trek: Prodigy, l’Amiral Kathryn Janeway (interprétée par Kate Mulgrew) exprime à maintes reprises sa répugnance pour les voyages dans le temps. Cette aversion semble provenir de ses expériences passées en tant que commandant de l’USS Voyager-A dans Star Trek: Voyager. Dans cette nouvelle saison, elle a la lourde mission de sauver le capitaine Chakotay (Robert Beltran) d’un futur alternatif, tout en préservant l’intégrité de la timeline principale de Star Trek. Une mission périlleuse, car une fausse manœuvre pourrait créer une toute nouvelle timeline.

La complexité du voyage temporel

Les complexités du voyage dans le temps dans Star Trek sont si vastes que l’Académie de Starfleet a même compilé un manuel, Temporal Mechanics 101, que Dal R’El (Brett Gray) peine à comprendre. Kathryn Janeway, en compagnie du docteur (Robert Picardo) et de Chakotay, partage sa propre frustration face à ces mécanismes temporels. Ses expériences passées rendent aisément compréhensible sa haine des voyages dans le temps.

Un parcours ironique

L’ironie de la situation est que la réticence de Kathryn Janeway à se retrouver dans des “paradoxes maudits” devient de plus en plus évidente au fil des sept saisons de Voyager. Dans le finale de Star Trek: Voyager, “Endgame”, l’Amiral Kathryn Janeway reçoit de l’aide de son moi plus âgé pour échapper au Quadrant Delta. L’ancienne Kathryn Janeway avait une attitude plus détendue envers les voyages dans le temps, conseillant à sa version plus jeune de simplement “l’ignorer“.

Une mission dangereuse

Dans la saison 2 de Star Trek: Prodigy, la nouvelle mission de voyage dans le temps de l’Amiral Kathryn Janeway met l’existence de l’univers Star Trek en jeu. L’échec de la mission de préservation de la timeline attire l’attention des terrifiants Loom, des parasites temporels qui se nourrissent de timelines aberrantes. Cette mission représente pour Kathryn Janeway un défi bien plus grand que tout ce qu’elle a pu affronter auparavant.