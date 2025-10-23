La conclusion de la saison 2 de Gen V prépare le terrain pour la saison 5 de The Boys

La conclusion de la deuxième saison de Gen V prépare activement le terrain pour la cinquième saison attendue de The Boys, en tissant des liens narratifs et en installant de nouveaux enjeux qui façonneront la suite de l’univers partagé.

Tl;dr « Gen V » prépare une alliance avec la résistance.

De nombreux personnages feront le lien avec « The Boys » saison 5.

L’intrigue principale reste axée sur Homelander et Vought.

La résistance s’organise autour de Starlight

Dans le tumulte laissé par le massacre à Godolkin University, les derniers épisodes de « Gen V » saison 2 amorcent un tournant décisif : face à la menace d’un coup monté par Homelander et Vought International, c’est Annie/Starlight qui s’impose comme figure de ralliement pour les jeunes supes. Après avoir échappé aux griffes de Homelander dans le final de la saison 4 de « The Boys », elle propose aux survivants un refuge, mais surtout, une place dans la « résistance ».

Des alliances inattendues et des retours remarqués

L’épisode ne se contente pas de promesses : l’arrivée surprise d’A-Train, désormais allié d’Annie après sa propre fuite vers le Canada, change la donne. Cette dynamique inédite ouvre la voie à une collaboration inespérée contre l’ordre établi par Vought. Pendant ce temps, Polarity, figure paternelle au destin trouble, choisit de rester en arrière pour couvrir ses jeunes protégés – non sans promettre à Emma qu’il ne s’agit plus d’une mission-suicide. Quant au mystérieux Stan Edgar, ancien dirigeant de Vought, son apparition récente laisse présager son retour imminent alors qu’il prépare sa revanche depuis un bunker secret avec sa petite-fille super-héroïque.

Liaisons croisées avec « The Boys » saison 5

Les clins d’œil entre les deux séries se multiplient : l’annonce du retour de Jordan, personnage central de « Gen V », dans la prochaine saison des « Boys », vient renforcer ces ponts narratifs. Plusieurs camarades pourraient également suivre, tandis que l’attitude ambiguë de personnages comme Sister Sage, stratège aux ambitions opaques, entretient le suspense autour des futures alliances et trahisons. Les conséquences du carnage orchestré par Homelander planent toujours ; même absents à l’écran, certains noms — à l’image du redoutable Billy Butcher — restent au cœur des spéculations pour la suite.

Difficile toutefois d’anticiper la véritable place qu’occuperont les héros de « Gen V » dans l’intrigue principale : leur rôle pourrait bien se limiter à une opération commando menée par Annie pour libérer les membres historiques des Boys détenus en camp d’internement. La possibilité que Polarity rejoigne leur combat n’est pas écartée.

L’avenir incertain des spin-offs et le grand rendez-vous de 2026

Si l’avenir d’une troisième saison de « Gen V » demeure incertain — aucun renouvellement n’a été annoncé — tout converge vers une intégration accrue des arcs secondaires dans la série-mère. L’équipe créative menée par Eric Kripke assure cependant vouloir préserver l’indépendance narrative des deux univers : selon lui, nul besoin de regarder les deux shows pour comprendre chacun. Pourtant, force est de constater que ce final fait figure d’appel du pied appuyé en faveur du très attendu retour des « Boys », dont la cinquième saison arrivera en 2026 sur Prime Video.