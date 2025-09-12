Le showrunner de Gen V lève le voile sur les intrigues clés de la saison 2

Le showrunner de la série Gen V a récemment dévoilé les grandes lignes narratives qui façonneront la deuxième saison, offrant un premier aperçu des axes majeurs qui attendent les fans dans la suite du spin-off de The Boys.

Tl;dr Nouveau régime d’Homelander bouleverse l’univers de Gen V.

Saison 2 rend hommage à Chance Perdomo disparu.

Plusieurs spin-offs en développement pour la franchise.

L’univers des super-héros bousculé par Homelander

Avec la quatrième saison de The Boys qui s’achève sur un bouleversement politique majeur, l’ensemble de la franchise amorce une nouvelle ère. Le terrifiant Homelander, désormais à la tête du gouvernement américain, a imposé sa vision radicale, reléguant humains et « supes » dans une société transformée. C’est dans ce contexte tendu que débute la saison 2 de Gen V, le spin-off acclamé qui s’émancipe pleinement tout en tissant des liens étroits avec sa série mère.

Godolkin University : un microcosme sous tension

Le campus fictif de Godolkin University, déjà miné par la corruption orchestrée par Vought International, devient le théâtre d’une lutte intérieure. L’arrivée du nouveau doyen, le mystérieux Dean Cipher (incarné par Hamish Linklater), promet une atmosphère encore plus imprévisible et dangereuse. Selon la showrunneuse Michele Fazekas, les étudiants sont confrontés à un dilemme existentiel : « Quand un régime totalitaire prend racine, comment vivre sans perdre son âme ? Baisser la tête, collaborer ou résister ? » Cette interrogation profonde irrigue les intrigues de la nouvelle saison, qui s’attache autant à dépeindre l’angoisse individuelle qu’à explorer la dynamique de groupe.

L’ombre de Chance Perdomo et les suites attendues

Un défi d’écriture s’ajoute : intégrer le décès brutal de l’acteur Chance Perdomo. Pour Fazekas, il s’agit d’un impératif moral : « Honorer sa mémoire implique d’aborder authentiquement le deuil à l’écran : maladresses, humour noir ou colère, chaque réaction sera envisagée. » La série compte ainsi traiter cette disparition avec sincérité, tout en conservant le ton unique qui a fait son succès.

À noter que la saison 2 sera lancée dès le 17 septembre sur Prime Video avec trois épisodes mis en ligne simultanément, puis un rythme hebdomadaire sera instauré.

L’expansion continue de la franchise The Boys

Alors que l’intrigue centrale opposant Billy Butcher à Homelander doit se conclure lors d’une cinquième et ultime saison, l’avenir du « Boys-verse » s’annonce foisonnant. En effet, plusieurs projets sont en chantier :

The Boys: Mexico , spin-off hispanophone produit par Diego Luna et Gael García Bernal, mêlera satire corrosive et violence extrême dans un décor inédit.

, spin-off hispanophone produit par Diego Luna et Gael García Bernal, mêlera satire corrosive et violence extrême dans un décor inédit. Vought Rising, préquelle centrée sur les origines de Vought dans les années 1950 : entre polar noir et origines du mal avec le retour remarqué de Soldier Boy (Jensen Ackles) et Stormfront (Aya Cash).

Une chose est sûre : loin de ralentir, l’univers étendu né autour de The Boys multiplie les perspectives narratives… et continue d’électriser ses fans.