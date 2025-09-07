Le Samsung Galaxy S26 Edge devrait adopter le design de l’Apple iPhone 17 et la recharge sans fil Qi2

Le prochain Galaxy S26 Edge pourrait adopter un nouveau design inspiré de l’iPhone 17 et intégrer la technologie de recharge sans fil Qi2, selon les premières indiscrétions circulant autour du futur modèle phare de Samsung.

Tl;dr Rendus confirment un design proche de l’iPhone 17 Air

Bloc caméra élargi pour intégrer de nouveaux composants

Arrivée des aimants Qi2 et batterie plus grande prévue

Nouveau design pour le Galaxy S26 Edge : inspiration Apple affirmée

La prochaine génération du Samsung Galaxy S26 Edge commence à prendre forme sous les feux croisés des fuites. Les premiers rendus, publiés par le désormais incontournable OnLeaks via Android Headlines, laissent peu de place au doute : la marque sud-coréenne semble s’inspirer ouvertement du design attendu sur le prochain iPhone 17 Air. La ressemblance frappe surtout au niveau du bloc caméra, qui s’étend désormais sur toute la largeur du téléphone.

Un module photo repensé, entre contraintes techniques et course à l’innovation

En observant attentivement ces images, on remarque que le nouvel agencement ne serait pas dicté par une simple recherche esthétique. Selon le célèbre informateur Ice Universe, ce choix répond avant tout à des impératifs internes. L’intégration d’une batterie plus imposante et la volonté d’affiner encore davantage le boîtier pousseraient les ingénieurs de Samsung à repenser complètement la disposition des composants. Comme l’explique la source, « L’intention est de placer sous l’îlot photo tous les éléments qu’on ne peut plus loger ailleurs. » Résultat : un appareil annoncé à seulement 5,5 mm d’épaisseur, soit plus fin que son prédécesseur, avec une légère bosse de 10,8 mm au niveau des caméras.

Batterie et connectivité : une fiche technique qui évolue

Au-delà du design, d’autres innovations se profilent. Plusieurs rapports crédibles annoncent l’arrivée d’une batterie de capacité supérieure ainsi que l’intégration tant attendue des aimants Qi2, destinés à améliorer la recharge sans fil. Si ces éléments ne figurent pas encore sur les rendus publiés, ils devraient équiper toute la gamme S26 selon les sources proches du dossier.

Avenir incertain pour certains modèles Galaxy et perspectives techniques

Dans ce contexte de renouvellement, des rumeurs persistantes évoquent l’abandon prochain du modèle S25 Plus, remplacé dès l’an prochain par le S26 Edge comme nouveau fleuron haut de gamme. Plus étonnant encore, Samsung songerait à renommer sa version « classique » en Galaxy S26 Pro – une décision qui fait déjà débat auprès des fans. Enfin, dernière évolution marquante attendue : un capteur principal passant à 50 MP contre seulement 12 MP aujourd’hui.

Parmi toutes ces nouveautés techniques, il faudra sans doute patienter jusqu’à janvier prochain pour découvrir officiellement cette nouvelle génération dont la commercialisation est pressentie en février.