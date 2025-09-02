Samsung Galaxy S26 Edge : une grande amélioration de batterie compromise, mais un autre atout en vue

Alors que le Samsung Galaxy S26 Edge pourrait ne pas bénéficier de l’amélioration majeure attendue pour sa batterie, des informations suggèrent toutefois qu’une autre innovation dans ce domaine pourrait compenser cette absence pour les futurs utilisateurs.

Tl;dr Batterie classique pour le Galaxy S26 Edge.

Capacité augmentée à 4 200 mAh malgré finesse accrue.

Lancement attendu début 2026, pas de révolution annoncée.

Un design ultra-fin, mais quelle batterie ?

Alors que la course à l’ultra-minceur s’intensifie sur le marché des smartphones, la question de l’autonomie devient cruciale. La prochaine génération du Samsung Galaxy S26 Edge, attendue pour le début de l’année 2026, semble incarner ce dilemme : comment offrir une bonne autonomie dans un appareil encore plus fin ? D’après des documents de certification repérés par SamMobile, il apparaît que la firme sud-coréenne mise toujours sur une chimie de batterie au lithium-ion tout ce qu’il y a de plus classique, balayant ainsi les espoirs d’une transition vers des batteries au silicium-carbone évoquées par certaines rumeurs.

Batterie : plus grande capacité, même technologie

Certes, les aficionados du progrès technologique pouvaient espérer une véritable avancée avec l’arrivée d’une nouvelle génération d’accumulateurs. Or, selon ces mêmes documents, le prochain Galaxy S26 Edge embarquera une batterie de 4 200 mAh. Ce chiffre marque un progrès par rapport aux 3 900 mAh du modèle précédent, le Galaxy S25 Edge. Cependant, pas de quoi révolutionner la donne sur le papier. Reste une interrogation majeure : comment Samsung réussira-t-il à intégrer une capacité supérieure dans un châssis qui gagnerait en finesse — on parle ici d’un amincissement d’au moins trois millimètres ?

L’équilibre précaire entre autonomie et design

L’enjeu est loin d’être anodin. Les premiers tests du S25 Edge avaient révélé une endurance décevante — seulement douze heures et trente-huit minutes lors de nos essais. Pour mémoire, son grand frère le S25 Ultra, fort d’une batterie de 5 000 mAh, affichait près de quatre heures d’autonomie supplémentaires. À l’évidence, il subsiste une marge importante pour améliorer non seulement la capacité énergétique, mais aussi l’efficacité globale du téléphone.

De plus en plus concurrencés par les velléités d’Apple, qui travaille également sur un iPhone ultrafin — sans parler du futur Galaxy Z Roll et ses ambitions démesurées côté écran — les ingénieurs coréens devront faire preuve d’ingéniosité. Car si le design séduit par sa finesse inédite, une autonomie médiocre pourrait rapidement ternir l’expérience utilisateur.

Lancement différé et attentes persistantes

À ce stade, peu de certitudes filtrent au-delà des rumeurs et des fuites administratives. Le lancement officiel n’est pas attendu avant janvier 2026 et rien ne dit que la stratégie ne pourra évoluer d’ici là. Mais à cette heure, ceux qui espéraient voir arriver une vraie rupture technologique devront probablement revoir leurs attentes à la baisse : malgré l’évolution côté batterie, aucune révolution n’est annoncée pour le moment.