Le Roomba 2-en-1 le moins cher d’iRobot gagne en puissance et s’équipe d’une base avec vidage automatique

Le Roomba 2-en-1 le plus abordable d'iRobot bénéficie d'une nouvelle base de vidange automatique et d'un surcroît de puissance.

Tl;dr iRobot lance son nouvel aspirateur robot Roomba Combo 2 Essential.

Ce robot 2-en-1 possède un système de nettoyage à 4 étapes.

Il est maintenant disponible aux États-Unis sur iRobot.com et bientôt sur Amazon.

Présentation du nouveau Roomba Combo 2 Essential

iRobot, le leader dans le domaine des aspirateurs robots, vient de lancer son tout nouveau Roomba Combo 2 Essential. Cette version améliorée de l’original Combo Essential, lancé plus tôt cette année, se distingue par son système d’accueil AutoEmpty et une puissance d’aspiration doublée. Avec un prix abordable de 425$, ce robot pourrait bien rivaliser avec certains des meilleurs aspirateurs robots sur le marché.

Un système de nettoyage à quatre étapes

Le Roomba Combo 2 Essential est un robot 2-en-1 équipé d’un système de nettoyage à quatre étapes. Il combine une brosse à poils multisurfaces, une brosse de balayage des bords, une aspiration de levage de puissance 100% plus forte (par rapport à l’original Combo Essential) et un tampon de serpillière en microfibre texturée réutilisable.

Bien que ce robot n’équipe pas ou ne nettoie pas automatiquement son tampon de serpillière comme le Roomba S9+ plus cher, le tampon peut être retiré pour utiliser le robot en mode aspirateur uniquement sur différents types de sols. Pour ceux qui souhaitent faire des économies, iRobot a également annoncé le Roomba Vac 2 Essential à 399$, qui n’inclut pas la fonction de nettoyage par serpillière.

Navigation et fonctionnalités intelligentes

Le Roomba Combo 2 Essential utilise un pare-chocs amélioré et des capteurs spécialisés pour se déplacer en lignes précises. Il peut nettoyer pendant jusqu’à 120 minutes sur une seule charge et, lorsque sa batterie est faible, il retourne automatiquement à son dock AutoEmpty pour se recharger et reprendre le nettoyage. Il est compatible avec les appareils équipés d’Alexa, Siri et Google Assistant.

Ce robot aspirateur génère une carte de nettoyage intelligente et enregistre les journaux d’aspiration humide et sec dans l’application iRobot pour vous montrer combien de temps le robot a mis pour nettoyer une zone et quelles parties de la pièce ont été couvertes. Il propose également des fonctionnalités intelligentes, comme la suggestion de programmes de nettoyage automatique lorsque vous quittez la maison, la création de rapports de nettoyage visuels détaillés et le nettoyage des pièces prioritaires.

Disponibilité

Le Roomba Combo 2 Essential (399,99 €) est déjà disponible en France sur iRobot.fr et le sera bientôt sur des sites de vente en ligne comme Amazon.