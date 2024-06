Le retour des astronautes du Starliner subit un nouveau report

Initialement, Butch Wilmore et Suni Williams devaient séjourner sur l'ISS pendant environ une semaine après leur arrivée le 6 juin.

Butch Wilmore et Suni Williams, les astronautes qui ont voyagé sur le premier vol habité tant retardé du vaisseau Starliner de Boeing, ne reviendront de la Station spatiale internationale (ISS) qu’à une date ultérieure au mois prochain, bien au-delà de leur retour initialement prévu le 14 juin.

La NASA a annoncé qu’elle reporte la date de leur retour pour permettre davantage d’examen des problèmes rencontrés par Starliner lors de son vol, et pour éviter des conflits avec des sorties spatiales prochaines. “Nous utilisons les données pour guider notre prise de décision en ce qui concerne la gestion des petites fuites du système d’hélium et le rendement des propulseurs que nous avons observés pendant le rendez-vous et l’amarrage”, a déclaré Steve Stich, directeur du programme Commercial Crew de la NASA.

