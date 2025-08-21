Le retour de Frodon pourrait valider les réécritures du premier film du Seigneur des Anneaux

Le retour de Frodon dans la franchise Le Seigneur des Anneaux pourrait indiquer que le prochain film modifie certains éléments établis dans La Communauté de l’Anneau, suggérant une réinterprétation de l’histoire originale à travers de nouveaux choix scénaristiques.

Tl;dr Nouveau film Le Seigneur des Anneaux prévu pour 2027.

Gandalf, Aragorn et Frodon devraient revenir à l’écran.

L’intrigue explorera la chasse à Gollum entre deux grands événements.

Retour en Terre du Milieu : un pari risqué

Le monde du Seigneur des Anneaux n’en finit pas d’inspirer Hollywood. Warner Bros. prépare activement un nouveau chapitre cinématographique, intitulé The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, avec une sortie calée au 17 décembre 2027. Derrière la caméra, on retrouvera Andy Serkis, qui double la mise en réalisant le film tout en reprenant, vraisemblablement, son rôle iconique de Gollum. Ce projet s’annonce délicat : il s’agit de plonger à nouveau dans l’univers de la première trilogie, respectée et chérie par des millions de fans.

Des visages familiers pour un nouvel élan

L’intrigue viendra s’insérer dans la chronologie déjà dense du premier film, The Fellowship of the Ring, plus précisément durant la période où Gandalf et Aragorn traquent Gollum. Si l’on en croit les confidences récentes de Ian McKellen, le retour de Gandalf est acté — et celui de Frodon envisagé, bien que sa présence suscite plus d’interrogations. En effet, difficile d’imaginer un autre acteur qu’Elijah Wood incarner le hobbit ; un éventuel recasting ferait grincer bien des dents.

L’équilibre fragile de la continuité narrative

Pour les connaisseurs de l’œuvre de Tolkien, ce passage entre l’anniversaire de Bilbo et l’arrivée de la Communauté aux Mines de la Moria soulève une question épineuse : respecter l’écart temporel de dix-sept ans du livre ou rester fidèle à l’adaptation cinématographique qui le réduit drastiquement ? On se rappelle que dans les romans, ces années permettent à certains personnages – comme Pippin – d’évoluer, alors que le film gomme ce vieillissement.

Par ailleurs, Frodon devrait probablement occuper un rôle périphérique — peut-être utilisé comme fil narratif ou « cadre » scénaristique, à l’image de son apparition dans The Hobbit: An Unexpected Journey. Parmi les possibilités évoquées :

Conversation-clé avec Gandalf avant ou après sa quête de Gollum.

Séquences inédites éclairant certains non-dits du premier opus.

Une manipulation délicate donc, tant pour préserver la cohérence interne que pour ne pas trahir l’esprit originel.

Dangers et attentes autour du projet

Chaque préquelle expose à des écueils : contradictions internes, réécritures malvenues… Les talents réunis autour du projet sont garants d’un certain respect — on pense notamment à la productrice et coscénariste Philippa Boyens. Mais cet équilibre subtil entre hommage et nouveauté sera scruté avec attention par une communauté exigeante. Pour réussir ce pari risqué, il faudra conjuguer fidélité aux personnages majeurs (Gandalf, Aragorn, Frodo) et sens du récit élargi.

Si le retour en Terre du Milieu suscite déjà curiosité et prudence chez les fans, il appartient désormais aux créateurs d’honorer ce précieux héritage sans y laisser quelques plumes.