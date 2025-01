Le réalisateur de Logan annonce un film Swamp Thing sans lien avec l’univers DCU

Le film Swamp Thing de James Mangold sera "gothique, simple et épuré".

Tl;dr Le prochain film Swamp Thing ne sera pas lié à l’univers DC.

Le réalisateur James Mangold souhaite une approche indépendante.

Le film mettra probablement en scène Alec Holland, alias Swamp Thing.

Un anti-héros indépendant de l’univers DC

Les fans de la Justice League Dark seront déçus d’apprendre que le prochain film de l’univers DC, Swamp Thing, ne sera pas connecté à la franchise étendue. James Mangold, le réalisateur du film, a exprimé son souhait de mener ce projet de manière autonome.

Une approche singulière

Dans une récente interview avec MovieWeb, le cinéaste a donné un aperçu de ce à quoi s’attendre de son adaptation. Il la décrit comme un « horreur gothique simple et épurée sur cet homme/monstre ». Il ajoute : « Je fais ma propre chose avec ça, simplement autonome. Je ne suis pas vraiment intéressé à être menotté par tant de traditions à ce stade qu’il est presque inamovible et que vous ne pouvez satisfaire personne ».

Swamp Thing : un personnage aux multiples visages

Créée par l’écrivain Len Wein et l’artiste Bernie Wrightson, la créature du marais est apparue pour la première fois dans House of Secrets #92 en juillet 1971. Il y a eu quatre alter-egos différents du personnage dans les bandes dessinées : Alexander Olsen, Alec Holland, Tefé Holland et Levi Kamei. Cependant, le film mettra probablement en vedette Alec Holland, étant donné qu’il est le plus connu et a également été le protagoniste de la série télévisée de DC qui a duré une saison en 2019.