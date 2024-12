Super-héros à l’horizon : tous les films Marvel, DC et bande dessinée prévus pour 2025 et au-delà

Découvrez le futur du cinéma de super-héros : une exploration détaillée de tous les films Marvel, DC et autres adaptations de bandes dessinées prévus pour 2025 et au-delà.

Tl;dr Une vague de nouveaux films de super-héros arrive en 2025 et 2026.

Des projets précédemment annoncés de DC sont maintenant annulés.

Plusieurs films sont actuellement en pré-développement.

L’ère des super-héros se poursuit

Après une année 2024 exceptionnelle pour les fans de super-héros, l’année 2025 promet d’être tout aussi palpitante. En effet, de nombreux films de super-héros sont prévus, notamment Captain America: Brave New World en février et Thunderbolts* en mai.

Nouvelles timelines pour DC et Marvel

En juillet, nous assisterons au premier film du plan DCU Chapter One: Gods and Monsters de James Gunn avec Superman. Une nouvelle timeline DC démarre en 2025, tout comme la phase 6 de Marvel avec le nouveau film des Fantastic Four. Ces films annoncent une nouvelle ère pour les films de super-héros.

La liste des prochains films

Voici un aperçu des films à venir :

Captain America: Brave New World – 14 février 2025

Thunderbolts* – 2 mai 2025

Superman – 11 juillet 2025

Fantastic Four – 25 juillet 2025

Et bien d’autres à venir en 2026 et 2027…

Des projets incertains

Plusieurs films de super-héros ont été annoncés et sont à divers stades de pré-développement. Cependant, la concrétisation de ces projets n’est pas garantie. Par exemple, des projets DC antérieurs comme Gotham City Sirens et Green Lantern Corps ont été annulés sous le nouveau régime de DC Studios.