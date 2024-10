9 films et séries du MCU à voir pour comprendre les Thunderbolts

Découvrez les 9 filsm et séries MCU à voir absolument pour comprendre l'univers des Thunderbolts !

Tl;dr L’équipe de Thunderbolts de l’univers Marvel est dévoilée.

Des personnages tels que le Soldat de l’hiver et le Gardien Rouge sont inclus.

Le film est prévu pour une sortie le 2 mai 2025.

Le monde de Marvel s’agrandit avec Thunderbolts

Les studios Marvel et Kevin Feige poursuivent l’expansion du MCU avec l’annonce de la composition de l’équipe pour Thunderbolts, un groupe de méchants et d’anti-héros réunis pour une raison mystérieuse. Le film, qui sortira le 2 mai 2025, promet de ravir les fans avec des personnages tels que le Soldat de l’hiver, Yelena Belova, le Gardien Rouge et bien d’autres.

Un héritage cinématographique

Ces personnages ont été progressivement introduits depuis la première phase de l’univers cinématographique Marvel. À l’instar des films The Avengers, Thunderbolts se présente comme une suite d’un grand nombre de films et de séries. Parmi les œuvres essentielles à voir avant Thunderbolts, on peut citer Captain America : The First Avenger, Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Black Widow, Ant-Man And The Wasp, Avengers: Endgame, la série Hawkeye et The Falcon And The Winter Soldier.

Des personnages complexes et captivants

Chaque personnage apporte une profondeur et une complexité à l’histoire. Bucky Barnes, par exemple, a connu une évolution significative à travers l’univers Marvel, passant de personnage secondaire à l’un des plus importants de l’ensemble du MCU. De même, le film Black Widow a introduit quatre membres de l’équipe de Thunderbolts, dont Yelena Belova et Alexei Shostakov, alias le Gardien Rouge.