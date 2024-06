Tout ce qu’on sait sur le film Swamp Thing

Le film Swamp Thing de DC Studios promet de révolutionner le genre horreur avec son approche unique.

Le cinéma s’apprête à accueillir une nouvelle créature issue de l’univers de DC Comics. En effet, DC Studios travaille actuellement sur le développement d’un film centré sur Swamp Thing, un personnage horrifique créé en 1971. Le scénario pourrait retracer l’histoire d’Alex Holland, un scientifique qui, suite à une explosion, se transforme en une créature de marais après s’être immergé dans les marécages de Louisiane.

Moins connu que Superman ou Batman, Swamp Thing a tout de même réussi à se faire une place dans l’univers DC. Le personnage a déjà été adapté à plusieurs reprises en live-action, notamment dans un film de 1982 réalisé par Wes Craven. Plus récemment, en 2019, une série de 10 épisodes a été diffusée sur le service de vidéo à la demande DC Universe.

Swamp Thing a été annoncé en janvier 2023 par James Gunn, comme faisant partie du premier chapitre du nouveau DC Universe, intitulé Gods and Monsters. Ce film, bien que différent en termes de tonalité, devrait s’inscrire dans la continuité des autres histoires de l’univers DC. James Mangold, réalisateur reconnu pour son travail sur Logan, a été confirmé à la réalisation.

À ce jour, peu d’informations ont filtré concernant le scénario de Swamp Thing. James Mangold a cependant laissé entendre qu’il envisageait de l’aborder comme un film d’horreur noir. Le film pourrait se concentrer sur la quête de l’homme-marais pour retrouver les souvenirs de son ancienne vie.

On en pense quoi ?

Le choix de James Mangold à la réalisation est prometteur. Son travail sur Logan a prouvé sa capacité à aborder les super-héros sous un angle inhabituel, mêlant action et émotion. L’approche d’un film d’horreur noir est audacieuse et pourrait donner à Swamp Thing une dimension unique. Cependant, le film devra trouver le juste équilibre entre l’horreur, l’action et l’humanité pour rendre justice à ce personnage complexe.