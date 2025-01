Le PSG plonge dans l’univers virtuel de Roblox

Roblox ouvre les portes de PSG OBBY, une expérience immersive et interactive où les fans peuvent explorer un univers inspiré de la capitale française et du club parisien.

Tl;dr PSG OBBY est un hub virtuel sur Roblox.

Les joueurs peuvent gagner des objets gratuits, participer à des sondages et influencer l’évolution du contenu.

Conçu avec The Gang, PSG OBBY est gratuit pendant quatre semaines et marque une première étape vers de futurs projets numériques du Paris Saint-Germain.

Roblox aux couleurs du PSG

Le PSG s’engage dans une nouvelle aventure numérique avec PSG OBBY, une expérience immersive sur la plateforme Roblox. Ce hub virtuel, inspiré de la ville de Paris, permet aux joueurs d’explorer un univers dynamique à travers deux niveaux de jeu. Les participants peuvent s’aventurer dans un environnement en constante évolution, où la ville de Paris sert de toile de fond à une aventure palpitante. Cette expérience propose un mélange de défis, d’exploration et d’interaction, tout en mettant en avant le lien fort entre le club et la capitale française. Grâce à cette initiative, le PSG propose une immersion virtuelle inédite, alliant culture sportive et environnement digital.

Des récompenses et des interactions pour les joueurs

Dans le monde de PSG OBBY, les joueurs peuvent progresser au fil des défis et remporter des récompenses hebdomadaires. Ces prix se présentent sous forme d’objets UGC (User-Generated Content) gratuits, qu’ils pourront ajouter à leur collection dans Roblox. Ce système de récompenses hebdomadaires permet de dynamiser l’expérience de jeu, incitant les participants à revenir régulièrement pour découvrir de nouveaux objets et contenus exclusifs. De plus, le PSG invite les joueurs à prendre part à des sondages interactifs. Ces sondages permettent à la communauté de s’exprimer sur les prochaines sorties d’objets et d’influencer l’évolution du contenu disponible dans le jeu.

La fusion parfaite entre héritage sportif et innovation numérique

Le Paris Saint-Germain a misé sur une collaboration avec l’agence The Gang pour concevoir cette expérience unique. Fabien Allègre, Chief Brand Officer du club parisien, a souligné l’importance de travailler avec une équipe créative capable de repousser les frontières de l’innovation. Cette collaboration a permis de créer une plateforme qui engage la communauté PSG tout en s’inscrivant dans les tendances numériques actuelles. Aida Andersson, vice-présidente de The Gang, a quant à elle précisé que cette activation visait à allier l’héritage du club à l’univers de la jeunesse d’aujourd’hui. Grâce à Roblox, le PSG fusionne sport, mode et culture numérique dans un même espace ludique et interactif.

Un lancement gratuit et limité dans le temps

PSG OBBY est accessible gratuitement pendant une période de quatre semaines, ce qui permet à un large public de découvrir cette expérience immersive sans frais. Cette initiative est une première étape pour le club, qui envisage déjà d’autres projets immersifs à l’avenir sur la plateforme Roblox. En mettant en place une telle initiative, le Paris Saint-Germain réaffirme son positionnement de club visionnaire et de pionnier dans l’exploration des nouveaux territoires digitaux. Cette expérience constitue une ouverture vers de futures aventures numériques, et le club espère récolter de nombreux retours pour améliorer et enrichir cette offre au fur et à mesure.