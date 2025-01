Bitpanda prend la place de Crypto.com comme sponsor du PSG

Dans un contexte où les crypto-monnaies prennent une place grandissante, le Paris Saint-Germain annonce un partenariat audacieux avec Bitpanda.

Tl;dr Bitpanda devient Partenaire Premium et Partenaire Officiel du PSG.

Ce partenariat offre des activations numériques et des expériences exclusives aux fans du PSG.

Avec l’aide du PSG, Bitpanda renforce sa position en France et à l’international.

Bitpanda et le PSG s’unissent pour un partenariat pluriannuel d’envergure qui verra la première plateforme européenne d’investissement numérique devenir le Partenaire Premium et Partenaire Officiel du club parisien. Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie du Paris Saint-Germain de s’associer à des marques emblématiques et innovantes. Grâce à ce partenariat, Bitpanda bénéficiera d’une visibilité accrue, notamment au Parc des Princes, tout en proposant des activations numériques immersives, la création de contenu avec les joueurs et des expériences uniques pour les fans. Cette alliance permet aux deux organisations de se positionner comme des pionniers dans leurs secteurs respectifs, l’excellence et l’innovation étant au cœur de cette union.

Crypto.com quitte le PSG après trois années de partenariat

En 2021, Crypto.com avait signé un partenariat de trois ans avec le PSG, un accord qui marquait l’entrée de la plateforme de crypto-monnaies dans le monde du sport de haut niveau. Cependant, après trois années de collaboration, Crypto.com a choisi de ne pas prolonger son engagement avec le club parisien. Cette décision pourrait être liée à des ajustements stratégiques dans les priorités de la plateforme d’échange de crypto-monnaies basée à Singapour, notamment dans un contexte économique fluctuant. L’absence de prolongation de l’accord a ouvert la voie à l’arrivée de Bitpanda, qui semble être le choix idéal pour le Paris Saint-Germain dans sa quête de partenaires novateurs.

Les avantages pour les fans du PSG

Avec Bitpanda, les supporters du PSG auront droit à des expériences exclusives. L’un des points forts de ce partenariat est la possibilité pour les utilisateurs de la plateforme d’investir dans les crypto-monnaies et de profiter d’opportunités uniques, telles que des accès privilégiés aux matches du PSG, des invitations à des événements spéciaux, et des rencontres avec des légendes du club. Ces activations numériques et ces expériences exclusives sont destinées à renforcer les liens entre le club et ses fans tout en leur offrant des moments privilégiés autour du football et de l’univers des crypto-actifs.

Un acteur clé dans les crypto-actifs

Bitpanda se positionne comme une plateforme phare pour les investissements numériques, en particulier dans le secteur des crypto-monnaies. Ce partenariat avec le Paris Saint-Germain renforce son rôle en tant que leader de l’investissement numérique en Europe, et plus particulièrement en France. Eric Demuth, le co-fondateur et PDG de Bitpanda, a souligné que ce partenariat représente une étape décisive pour la société, en consolidant sa présence sur le marché français et international. Pour le PSG, c’est une opportunité de s’associer à une entreprise qui partage des valeurs d’excellence, d’innovation et de vision tournée vers l’avenir, renforçant ainsi son statut de club avant-gardiste dans le monde du sport.