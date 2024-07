Le préquel du film Les Dents de la mer dont vous ignoriez l’existence !

La haine de Sam Quint pour les requins dans Les Dents de la mer est expliquée dans le préquel The Book of Quint.

Un préquel à la célèbre franchise Les Dents de la mer

Le célèbre thriller Les Dents de la mer, réalisé par Steven Spielberg en 1975, s’inspire du roman du même nom écrit par Peter Benchley en 1974. Le film suit les aventures d’un chef de police local, d’un passionné de requins et d’un chasseur de requins déterminés à arrêter un requin tueur qui sème la terreur sur les plages de leur communauté. Mais il y a plus à l’histoire de ce requin tueur d’Amity Island qu’on ne le pense au premier abord.

Le succès engendre une franchise

Le succès du film original a donné naissance à une franchise complète autour de l’histoire de Les Dents de la mer. Les spectateurs connaissent probablement les suites, Les Dents de la mer 2, Les Dents de la mer 3 et même le très critiqué quatrième volet Les Dents de la mer 4: La Revanche. Ces suites ont permis au public d’en apprendre davantage sur Martin Brody et sa famille élargie. Cependant, la franchise va au-delà des films et du livre de base. Il existe un préquel du roman Les Dents de la mer, centré sur l’un des personnages principaux.

The Book of Quint, tout savoir sur le passé de Sam Quint

Le roman de Ryan Dacko, The Book of Quint, est un préquel du célèbre roman Les Dents de la mer de Peter Benchley. Il retrace l’histoire de Sam Quint, un chasseur de requins endurci qui a vécu de nombreuses aventures terrifiantes en mer. Le livre explore les aspects du passé de Sam Quint qu’il évoque brièvement dans le roman principal.

Un récit captivant basé sur des événements réels

Le récit de Sam Quint sur l’USS Indianapolis est basé sur des événements réels. Après avoir livré une bombe atomique, le navire a été coulé et les marins ont dérivé sans but dans des eaux infestées de requins. C’est dans ce contexte tragique de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale que Sam Quint a développé sa haine pour les requins. Le récit de cette expérience est l’un des moments forts du roman The Book of Quint.