Le premier câble USB4 2.0 vient d’être officiellement certifié : les débits sont hallucinants !

Le premier câble USB4 2.0 a officiellement été certifié, avec des vitesses de transfert de données incroyables.

Tl;dr Elecom lance les premiers câbles USB4 2.0 certifiés.

Les nouveaux câbles offrent un taux de transfert de 80Gbps et jusqu’à 240W de charge.

Ils seront disponibles pour le moment uniquement au Japon.

Une nouvelle ère pour les connexions USB

L’ère de l’USB4 2.0 est enfin arrivée, deux ans après l’introduction de la norme. La firme japonaise Elecom a pris les devants en annonçant la sortie des premiers câbles USB4 2.0 officiellement certifiés au monde, une information relayée par le site japonais PC Watch et repérée par Techspot.

Deux versions pour plus de performance

À partir de décembre, Elecom proposera deux versions de ses câbles USB4 2.0. L’une offrira un taux de transfert de 80 Gbps et une capacité de charge de 60W, tandis que l’autre, plus robuste, permettra une charge massive de 240W à 48V/5A. Ces nouveaux câbles marquent un véritable bond en avant en termes de performance et de vitesse de transfert.

Disponibilité et compatibilité

Il est à noter que ces nouveaux câbles ne seront disponibles qu’au Japon dans un premier temps. Il n’est pas encore clair si Elecom prévoit de les commercialiser dans d’autres marchés. De plus, ils prendront en charge le passage DisplayPort jusqu’à une sortie vidéo 8K à 60 Hz.

Il convient de souligner que la norme USB4 2.0 est « rétrocompatible avec les anciennes normes USB, dont l’USB 4 1.0, l’USB 3.2, l’USB 2.0 et le Thunderbolt 3 ». Cela signifie qu’elle peut fonctionner avec des appareils conçus pour ces normes, ce qui facilite la transition vers la nouvelle technologie.

Préparation pour l’avenir

La norme USB4 2.0 est censée atteindre des vitesses de transfert allant jusqu’à 120 Gbps, mais il faudra probablement encore un certain temps avant d’atteindre ce niveau. En attendant, Microsoft prépare déjà Windows 11 pour l’USB4 2.0 dans certaines de ses préversions. Toutefois, les PC devront acquérir une prise en charge pour les connexions bus PCI-Express 5.0 x4 afin d’activer les débits plus élevés de la nouvelle génération d’USB.