Le plus mauvais film de science-fiction depuis 25 ans atteint un triste record des années 2020

Un film de science-fiction, salué comme l’un des plus décevants de ces vingt-cinq dernières années, vient d’atteindre un triste record des années 2020, témoignant d’une réception critique particulièrement mauvaise dans le genre.

Tl;dr La Guerre des Mondes remporte cinq Razzies en 2024.

remporte cinq en 2024. La cérémonie récompense les pires films et performances d’Hollywood.

Le film rejoint le record des années 2020.

Un palmarès peu envié pour « La Guerre des Mondes »

Cette année, la célèbre cérémonie des Razzie Awards, qui distingue chaque année les « pires » productions cinématographiques, a frappé fort. Le film La Guerre des Mondes, diffusé sur Prime Video, s’est vu attribuer pas moins de cinq Razzies : Pire film, Pire remake/suite ou plagiat, Pire scénario (pour Kenneth A. Golde et Marc Hyman), Pire réalisateur (Rich Lee) et enfin, Pire acteur pour Ice Cube. Un résultat qui place le long-métrage à égalité avec d’autres catastrophes notables de la décennie, comme Diana: The Musical ou encore Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, également couronnés de cinq trophées chacun.

L’histoire tumultueuse des Razzie Awards

Nés d’un esprit satirique, les Razzie Awards n’en finissent pas d’alimenter la polémique dans l’industrie hollywoodienne. Plutôt que de célébrer l’excellence, la cérémonie préfère pointer du doigt ce qu’elle estime être les pires ratés de l’année : films, acteurs, réalisateurs… La ligne entre humour et humiliation est parfois ténue : on se souvient encore du tollé provoqué en 2023, lorsqu’une jeune actrice de douze ans avait été nommée avant que le jury ne revienne sur sa décision. Pourtant, certains jouent le jeu ; ainsi, Sandra Bullock était venue chercher son Razzie pour All About Steve, non sans une pointe d’autodérision.

Coup d’œil sur les critiques et les performances remarquées… à leur façon

Mais revenons à cette cuvée 2024 : selon la presse spécialisée et les spectateurs eux-mêmes (un modeste score de 4 % sur Rotten Tomatoes côté critiques, à peine meilleur auprès du public), difficile de défendre le film. Beaucoup lui reprochent un huis clos interminable où l’on voit surtout Ice Cube, visiblement peu inspiré, échanger devant un écran d’ordinateur pour contrer une invasion extraterrestre. Seul point positif pour l’équipe ? Il y a pire : en 2001 déjà, le film culte pour de mauvaises raisons, « Battlefield Earth », raflait six Razzie Awards et plusieurs titres peu glorieux liés à la décennie.

L’incontournable palmarès des stars des Razzie

Impossible d’évoquer cette anti-célébration sans mentionner ses figures emblématiques. En tête du classement historique trône toujours Sylvester Stallone, détenteur record avec douze Razzies remportés sur quarante nominations — même pour certains films pourtant appréciés du public comme « Rocky III ». On retrouve aussi dans ce panthéon particulier Adam Sandler, onze fois nommé pire acteur, et l’infatigable Madonna, sept statuettes au compteur.

Si la moquerie reste la marque de fabrique des Razzies, ils continuent chaque année de faire parler d’eux — preuve que même dans l’échec retentissant, Hollywood sait captiver son public.