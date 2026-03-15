Peaky Blinders : L’Immortel – Les raisons du remplacement de Conrad Khan par Barry Keoghan dans le rôle du duc Shelby

Barry Keoghan a pris la relève du rôle de Duke Shelby, précédemment incarné par Conrad Khan, dans Peaky Blinders : L'Immortel. Ce changement d’acteur marque une nouvelle étape pour le personnage au sein de la série.

Tl;dr Barry Keoghan incarne Duke Shelby dans le film.

Saut temporel justifie le changement d’acteur principal.

Sortie de « Peaky Blinders : L’Immortel » le 20 mars 2026.

Un nouveau visage pour Duke Shelby

Alors que l’univers de Peaky Blinders s’apprête à revenir sur le devant de la scène avec le très attendu film « L’Immortel », un changement majeur vient marquer cette nouvelle aventure. Le personnage de Duke Shelby, incarné précédemment par Conrad Khan, sera désormais interprété par Barry Keoghan. Ce choix s’impose avant tout en raison d’un saut temporel de six ans entre la fin de la série et l’intrigue du long-métrage, un élément confirmé par le créateur Steven Knight. Selon lui, « Le saut dans le temps dictait qui nous recherchions, mais c’est aussi l’une de ces distributions qui devient une évidence dès les premières images. Barry coche toutes les cases et en crée même de nouvelles. »

L’évidence Keoghan et son parcours croissant

L’intégration de Barry Keoghan, récemment vu dans « Saltburn » ou « Eternals », n’a rien du hasard. Cet acteur irlandais voit sa cote grimper à Hollywood, et son arrivée dans l’univers des Shelby est perçue comme naturelle par beaucoup. D’ailleurs, Keoghan lui-même n’a jamais caché son envie d’intégrer ce projet : « J’ai toujours voulu en faire partie. Mais jusqu’à maintenant, les emplois du temps ou les profils recherchés ne collaient pas », confiait-il il y a quelques mois à Empire. Son enthousiasme au moment où l’opportunité s’est enfin présentée fut sans appel : « Évidemment ! À la moindre occasion, j’ai dit oui sans hésiter. »

L’héritage de Tommy Shelby face à son destin

L’intrigue du film transportera les spectateurs à Birmingham en 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage. Poussé hors de son exil volontaire, Cillian Murphy retrouve son rôle mythique de Tommy Shelby, confronté à ses propres démons autant qu’à un choix crucial : affronter ou renier l’héritage familial, dans une lutte où se mêlent enjeux personnels et destin collectif.

Prévu sur Netflix pour le 20 mars 2026, « Peaky Blinders : L’Immortel » bénéficie déjà d’un accueil enthousiaste des premiers critiques. Si la transition entre Khan et Keoghan pourrait interroger certains fidèles, elle semble aujourd’hui largement validée par l’équipe créative. D’ailleurs, Barry Keoghan ne compte pas ralentir sa carrière : on pourra bientôt le retrouver dans le rôle de Ringo Starr sous la direction de Sam Mendes — et peut-être prochainement sous les traits du Joker à nouveau.

Pour résumer :