Le partage des textes longs arrive bientôt sur Twitter

Twitter proposera bientôt une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’ajouter des textes longs dans leurs tweets. C’est le nouveau propriétaire et PDG de l’entreprise, Elon Musk, qui l’a annoncé ce week-end. Le multimilliardaire n’a pas précisé quand cette fonction sera disponible, mais il promet que cela mettra fin à “l’absurdité des captures d’écran notepad”.

Elon Musk ajoutait que l’entreprise avait aussi l’intention de travailler sur des outils additionnels pour la monétisation et des améliorations dans la fonctionnalité de recherche de la plateforme. “La recherche dans Twitter me rappelle Infoseek en 1998 ! Tout cela va devenir bien meilleur rapidement”, écrivait-il.

Après l’annonce d’Elon Musk, le journaliste Ben Collins de NBC News rappelait que Twitter testait une telle fonctionnalité de partage de texte long depuis bien avant le rachat par le multimilliardaire américain. “Il prend le crédit d’un certain nombre de projets d’employés qu’il a licenciés depuis lors”, annonçait-il. En effet, au début de l’année, la chercheuse Jane Manchun Wong, spécialiste de la recherche de fonctionnalités expérimentales dans les apps, avait découvert la trace d’une fonctionnalité baptisée “Articles” permettant de publier des messages longs.

Ce samedi, Twitter a aussi commencé à mettre en place une partie de l’infrastructure nécessaire pour prendre en charge l’abonnement Twitter Blue remanié. Le service permettra aux utilisateurs qui s’acquittent de 8 $ par mois de faire certifier leur compte et obtenir l’accès à un certain nombre de fonctionnalités additionnelles, y compris la possibilité de publier des vidéos longues et de voir moins de publicités. Elon Musk avait promis il y a quelque temps que Twitter travaillerait à soutenir les créateurs de contenu, mais n’a pas précisé les détails. Depuis le rachat de l’entreprise, plusieurs utilisateurs importants ont quitté Twitter, y compris Nibellion, propriétaire de l’un des comptes d’actualité gaming les plus populaires de la plateforme.