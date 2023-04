Le nouveau propriétaire de Parler fait immédiatement fermer le réseau social

Starboard, le nouveau propriétaire de Parler, fait fermer la plateforme de manière temporaire, mais pour une durée indéterminée.

Plusieurs mois après que Ye a décidé de ne plus racheter la plateforme, Parler a un nouveau propriétaire. Et se retrouve immédiatement déconnecté. Starboard, le propriétaire de plusieurs journaux et magazines conservateurs comme American Wire News, a fermé Parler temporairement, mais pour une durée indéterminée, juste après avoir finalisé l’acquisition de la société auprès de Parlement Technologies. L’acheteur va réaliser une “évaluation stratégique” de la plateforme pendant cette période, et espère récupérer les utilisateurs de Parler dans ses canaux existants.

Starboard affiche clairement sa stratégie. Bien qu’elle voie encore une opportunité de marché pour les communautés qui se sentent censurées ou marginalisées, elle considère nécessaire une réorganisation de Parler. “Personne ne peut penser qu’un clone de Twitter uniquement pour les conservateurs peut être un business encore viable”, explique la société.

Parler avait été lancé en 2018 comme une alternative à Twitter prônant la liberté d’expression. La plateforme ne proposait que quelques règles très légères et peu de contrôle de modération. Comme Gab, cependant, elle est rapidement devenue un point de rencontre pour des utilisateurs aux opinions très extrêmes. Parler avait essuyé de nombreuses critiques en janvier 2021 lorsque certains laissaient penser que la plateforme avait été utilisée pour organiser l’attaque sur le Capitole. Apple et Google avaient retiré l’application de leurs stores en attendant que le réseau se dote d’outils de modération dignes de ce nom et empêche notamment ses utilisateurs d’inciter à la violence.

De manière temporaire, mais pour une durée indéterminée

Ye avait proposé de racheter Parler à Parlement à la fin de l’année 2022 après son bannissement de Twitter pour ses tweets antisémites, mais, finalement, en novembre 2022, ce projet était abandonné, la star citant des “difficultés”. Peu après, Parlement licenciait la majorité de sa masse salariale. L’entreprise avait alors réorganisé ses opérations, se concentrant sur les services cloud aux entreprises qui estimaient pouvoir être déconnectées par des tiers à cause de leur contenu.

Interrogé par The Wall Street Journal, le PDG de Starboard, Ryan Coyne, déclarait espérer conserver les utilisateurs sur Parler malgré ses rivalités avec d’autres sites, comme Truth Social, la plateforme de l’ancien Président des États-Unis, Donald Trump. Cependant, l’absence de date précise de retour ne laisse que peu d’options à ces derniers…