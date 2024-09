Le nouveau logo « inquiétant » d’OpenAI déconcerte même son personnel

Selon certaines informations, l'entreprise changerait son logo actuel pour un nouveau ressemblant à un 'O' noir. Qu'en pensez-vous, est-ce un choix judicieux ?

Tl;dr OpenAI envisage de gros changements, y compris un nouveau logo.

Les employés ont été déçus par le logo supposé, un grand « O » noir.

OpenAI change sa structure de non-profit pour une structure for-profit traditionnelle.

Si les dirigeants d’OpenAI écoutent les commentaires, un autre logo pourrait être dévoilé.

Un vent de changement souffle sur OpenAI

L’année prochaine pourrait apporter de grandes transformations pour OpenAI, l’entreprise d’intelligence artificielle. Parmi les changements prévus, un nouveau logo est à l’ordre du jour, une décision qui a provoqué des réactions mitigées parmi les employés.

Un nouveau logo qui fait débat

Lors d’une récente réunion de l’entreprise, le personnel a eu un aperçu du supposé nouveau logo. Selon le magazine Fortune, l’accueil a été moins qu’enthousiaste. Le logo actuel d’OpenAI, un symbole de fleur hexagonal, est devenu assez reconnaissable grâce à la popularité de ChatGPT. Or, ce dernier serait remplacé par un grand « O » noir, un anneau ou un simple cercle. Ce changement a été perçu comme un manque de créativité, voire comme sinistre par certains employés.

Un nouveau look pour une nouvelle identité ?

La rénovation du logo serait le fruit d’un effort de redéfinition de l’identité de l’entreprise. Fortune indique que l’une des raisons pour lesquelles OpenAI envisage un nouveau look est qu’elle ne possède pas les polices de caractères utilisées pour son logo et son site web. En revêtant une nouvelle apparence, l’entreprise chercherait peut-être à renforcer son identité alors qu’elle devient de plus en plus une marque reconnue.

Vers une structure plus traditionnelle

Fortune a également rapporté que OpenAI envisage de changer sa structure d’entreprise à but non lucratif, jugée complexe, pour une structure à but lucratif plus traditionnelle. Selon le PDG d’OpenAI, Sam Altman, l’entreprise s’éloignerait de sa structure actuelle pour devenir une entreprise à but lucratif plus classique. Si les dirigeants d’OpenAI prennent en compte les réactions de leurs employés, il se pourrait que le nouveau logo prévu ne voie jamais le jour.