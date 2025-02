Le nouveau logo du Punisher dans la bande-annonce ultra-violente de Daredevil: Born Again

Le nouveau teaser de Daredevil: Born Again nous offre un aperçu inédit et ultra-violent, dévoilant pour la première fois le logo du Punisher, le nouveau personnage emblématique de cette saga.

Tl;dr Un nouveau spot TV pour Daredevil: Born Again a été dévoilé.

Il offre un premier aperçu du nouveau logo Punisher.

La nouvelle série s’apparente à une quatrième saison non-officielle de Daredevil sur Netflix.

Daredevil: Born Again se dévoile avec un nouveau spot TV

Les fans de l’univers Marvel ont de quoi se réjouir. Un nouveau spot TV pour Daredevil: Born Again a été dévoilé, créant un buzz parmi les amateurs de la série.

Un premier aperçu du logo Punisher

Le court extrait, disponible en ligne, dévoile des séquences d’action intense avec Matt Murdock, le personnage principal, prononçant des paroles glaciales à l’égard de Wilson Fisk. Il apporte également un premier regard sur le nouveau logo Punisher, qui se veut plus brut, ne montrant qu’une moitié de crâne.

Daredevil: Born Again, une sorte de quatrième saison

La nouvelle série se présente comme une sorte de quatrième saison non officielle de la série Daredevil de Netflix, qui a vu Jon Bernthal incarner brillamment le rôle de Frank Castle, alias le Punisher. Le premier trailer nous a montré Frank qui attaque Matt avec une hache, malgré la demande polie de Matt de la poser… ce qu’il ne fait pas.

Des retours attendus

Sont également de retour dans cette nouvelle série Foggy (Elden Henson) et Karen (Deborah Ann Woll), ainsi que Bullseye de Wilson Bethel – dont on ne sait pas encore s’il a eu sa colonne vertébrale remplacée par de l’adamantium dans la série Netflix. Vincent D’Onofrio incarne à nouveau le grand méchant de cette série, Wilson Fisk, dont la candidature à la mairie de New York City a été teasée par Disney Plus dans Echo.