Le minage de Bitcoin provoque des problèmes de santé chez les Texans

Le Texas est en passe de devenir un centre majeur de minage de Bitcoin, mais cela cause des problèmes d'audition, des maux de tête, des vertiges et des troubles du sommeil aux habitants des villes locales.

TL;DR Le Texas est en conflit entre minage de Bitcoin et qualité de vie.

Des résidents souffrent d’un bruit excessif causé par le minage.

Les autorités doivent trouver des solutions politiques adaptées.

La prospection du Bitcoin au Texas : un conflit d’intérêts grandissant

La croissance des exploitations de Bitcoin (BTC) au Texas crée une dynamique de plus en plus complexe : le choix entre les avantages économiques de cette activité et la préservation de la qualité de vie de la population locale. Ce phénomène illustre la nécessité de politiques inclusives et bien pensées.

Un nouvel Eldorado pour les exploitations de Bitcoin

Le Texas offre un refuge à dix des trente-quatre principales mines de Bitcoin des États-Unis. Cela est dû en partie à son énergie abordable, ainsi qu’à son accès à des sources d’énergie renouvelable. L’année dernière, suite à un durcissement de la réglementation en Chine pour l’extraction du Bitcoin, beaucoup de groupes comme Marathon Digital et Hut 8 ont migré vers le Texas. Sa grille électrique dérégulée, ses coûts d’énergie relativement faibles, ainsi que son cadre réglementaire encourageant et ses sources d’énergie renouvelable abondantes en font une destination attrayante pour ces entreprises. « Hut 8 a annoncé son expansion vers l’ouest du Texas, citant des tarifs de gros de l’énergie parmi les plus bas en Amérique du Nord. »

Des répercussions pour les résidents locaux

Les retombées de cette augmentation du minage de Bitcoin ne sont pas toutes positives. Les résidents du Texas rapportent des niveaux de bruit allant jusqu’à 91 décibels, un niveau comparable à celui d’une tondeuse à gazon ou d’une tronçonneuse, suffisamment élevé pour provoquer des dommages auditifs à long terme.

Selon la Hearing Health Foundation, les sons dépassant 70 décibels peuvent causer des dommages auditifs sur le temps. Certaines personnes ont même été diagnostiquées avec des problèmes d’audition liés au bruit de ces exploitations. D’autres problèmes de santé liés à cette nuisance sonore incluent des troubles du sommeil, des sensations de vertige et des pertes de connaissance, affectant en particulier les résidents plus âgés.

Une nécessité d’adaptation politique

La situation délicate qui se dessine au Texas souligne l’importance d’une prise de décision politique globale qui tiendrait compte à la fois des intérêts économiques du minage du Bitcoin, mais aussi des conséquences pour les résidents locaux. Il est indispensable de créer un équilibre entre les opportunités économiques et la qualité de vie respective des citoyens.