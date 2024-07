Aux États-Unis, le Comité national républicain s’engage à « défendre le droit de miner du Bitcoin »

Le Comité national républicain (RNC) vient d'adopter un projet visant à stimuler le minage de cryptomonnaies et à s'opposer à l'introduction d'une monnaie numérique officielle.

Le Comité national républicain (RNC), dirigé par Michael Whatley et Lara Trump, belle-fille de l’ancien président, a récemment fait un pas audacieux vers l’acceptation des monnaies numériques. Ils ont en effet intégré une section dédiée à l’innovation crypto dans leur plateforme électorale.

« Les Républicains mettront fin à la répression illégitime et anti-américaine des Démocrates en matière de crypto et s’opposeront à la création d’une monnaie numérique de la banque centrale (MNBC) », affirme le document.

Affirmant la défense du droit de miner du Bitcoin et de garder la pleine propriété de ses actifs numériques, le RNC prend le contrepied radical de l’approche plus réservée, voire méfiante, de l’administration Biden face à la cryptomonnaie.

Ce virage est particulièrement marquant pour Donald Trump, qui, bien que sceptique dans le passé, s’est récemment érigé en fervent avocat des cryptomonnaies. Le 10 juin dernier, il a ainsi déclaré vouloir que tous les bitcoins restants soient minés aux États-Unis.

En manifestant son opposition à une monnaie numérique centralisée sous contrôle des banques, l’ancien président souhaiterait voir son pays dominer le secteur de l’énergie.

HUGE BRREAKING: The National Republican Party (GOP) adds '#Bitcoin Rights' to their party platform – Supports Ban of CBDCs.

This is a huge moment where an entire party is now absorbing many of the critical advances that have been made at the state level to defend '#Bitcoin… pic.twitter.com/Y3JF3pXr3y

— Dennis Porter (@Dennis_Porter_) July 8, 2024