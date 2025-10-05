Le malaise derrière Sierra torride, le western controversé de Clint Eastwood

Dès sa sortie, Sierra torride a suscité malaise et controverses autour du scénario original de Budd Boetticher.

Tl;dr Sierra torride, western de Clint Eastwood et Don Siegel, a surpris par son scénario modifié par rapport à l’idée originale de Budd Boetticher.

L’auteur, déçu, a exprimé son malaise et confronté directement Don Siegel au sujet des écarts avec sa vision initiale.

Malgré ces tensions, le film a conservé un intérêt critique grâce à l’alchimie entre Clint Eastwood et Shirley MacLaine et son originalité dans le genre.

Un Western controversé dès sa sortie

Lorsque Clint Eastwood et Don Siegel se retrouvent pour tourner Sierra torride, ils surfent déjà sur la vague d’une collaboration fructueuse. Après le succès de Coogan’s Bluff, le duo remet ça en 1970 avec ce western atypique, où Clint Eastwood campe Hogan, un soldat sauvant une religieuse incarnée par Shirley MacLaine. Pourtant, derrière cette réussite apparente, le scénario original portait la griffe de Budd Boetticher, figure respectée du genre, qui avait imaginé une histoire bien différente.

Le malaise de l’auteur trahi

Dès la première, l’ambiance est électrique. Présent au Pantages Theater à Los Angeles, Budd Boetticher assiste à la projection du film qu’il ne reconnaît plus : « C’était horrible », confiera-t-il des années plus tard. Pour lui, la révélation sur le véritable statut de sœur Sara – qui n’est pas une nonne mais une femme au passé trouble – est gâchée par la mise en scène trop transparente de Siegel. L’auteur va jusqu’à plaisanter amèrement avec un collègue lors de la séance : ils auraient envie « d’aller frapper Eastwood et Siegel derrière eux ». En filigrane, c’est toute sa vision d’un western romantique subtil qui s’effondre.

Des tensions assumées entre scénaristes et réalisateurs

Le cas Boetticher n’est pas isolé. D’autres comme John Milius, auteur du script de Magnum Force, ont également dénoncé l’écart entre leur intention initiale et le résultat final imposé par les réalisateurs ou acteurs-vedettes. Mais là où certains gardent leurs griefs pour des interviews, Budd Boetticher affronte directement Siegel au téléphone le lendemain : « C’est mieux de se réveiller sans avoir honte en se regardant dans le miroir », lâche-t-il à un Siegel fataliste, préférant célébrer son cachet.

L’héritage ambigu d’un film sous-estimé

Malgré ces querelles en coulisses et les mots très durs de son créateur initial, Sierra torride conserve une place à part dans la filmographie de Clint Eastwood. S’il n’a pas connu l’aura d’Unforgiven ou d’Escape from Alcatraz, ce western a séduit par l’alchimie inattendue entre ses deux têtes d’affiche. Voici quelques raisons avancées par les critiques pour expliquer cet intérêt persistant :

L’interprétation nuancée de Clint Eastwood et Shirley MacLaine.

L’humour décalé et l’action maîtrisée.

L’originalité du duo central dans un contexte historique singulier.

À travers ces contrastes entre ambitions artistiques et concessions commerciales, ce film illustre une fois encore les tensions fécondes qui animent Hollywood… et continuent parfois de diviser profondément ses artisans.