Le logiciel Galaxy Watch for Kids de Samsung transforme Wear OS en affaire de famille

Le nouveau logiciel de la montre Galaxy Watch pour enfants de Samsung transforme Wear OS en une expérience familiale interactive et attrayante.

Tl;dr Samsung et Google lancent « Galaxy Watch for Kids ».

Les parents peuvent configurer et contrôler la montre via l’application Family Link de Google.

Des options de personnalisation amusantes et une surveillance de l’activité sont disponibles pour les enfants.

Une expérience de portabilité améliorée pour les enfants

Samsung et Google ont récemment annoncé le lancement d’une nouvelle version de leur logiciel Wear OS, baptisée « Galaxy Watch for Kids ». Cette nouvelle offre est conçue pour rendre l’utilisation des montres connectées plus sûre et plus ludique pour les enfants. Elle rappelle l’initiative d’Apple avec son « Apple Watch For Your Kids », mais adaptée aux appareils Android.

Contrôle parental avancé

Selon Samsung, les parents pourront configurer directement la Galaxy Watch 7 de leurs enfants depuis leur propre téléphone et activer son eSIM. Une fois cette étape franchie, les enfants n’auront pas besoin d’un téléphone pour utiliser leur montre. Les fonctionnalités de base de Wear OS seront accessibles, tout en intégrant des mesures de sécurité supplémentaires pour le bien-être des enfants et la tranquillité d’esprit des parents.

Ces fonctionnalités de sécurité comprennent la possibilité d’activer le partage de la localisation, de gérer les contacts de l’enfant via la montre et de configurer un mode « Ne pas déranger » pendant les heures d’école. Tous ces paramètres peuvent être ajustés à tout moment via l’application Family Link de Google.

Un design ludique pour motiver les plus jeunes

Pour rendre le suivi plus attractif, la Galaxy Watch for Kids sera équipée de nouvelles options de personnalisation adaptées aux enfants. On y retrouve par exemple un cadran de montre Rubik’s Cube ou Tech Deck, des applications Wear OS mettant en scène des personnages de Barbie, Marvel ou PBS Kids, ainsi que de nouveaux bracelets de montre colorés. Les données de suivi d’activité et de santé seront également accessibles dans l’expérience Galaxy Watch for Kids.

Une alternative plus saine au téléphone portable ?

Samsung ne réinvente pas la roue avec cette fonctionnalité. En effet, la montre connectée pour enfants Fitbit Ace LTE de Google a été lancée en 2024. Cependant, de nombreux parents apprécient de pouvoir suivre leurs enfants, et une montre connectée pourrait finalement être une solution plus saine pour permettre à vos enfants d’être toujours connectés qu’un téléphone.

La Galaxy Watch for Kids est désormais disponible sur les modèles Galaxy Watch 7 LTE de Samsung, AT&T, T-Mobile et Verizon.