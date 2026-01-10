Le lien méconnu entre Pennywise et un autre grand méchant de Stephen King, jamais vu à l’écran

Le terrifiant clown de Stephen King, Pennywise, partage un lien important avec un autre méchant emblématique de l’univers de l’auteur. Pourtant, cette connexion centrale n’a jamais été explorée dans une adaptation cinématographique à ce jour.

Tl;dr « Bienvenue à Derry » relie Pennywise à La Tour Sombre.

Des liens entre Pennywise et le Crimson King émergent.

De nouveaux développements attendus dans la saison 2.

Un univers étendu : Pennywise, The Dark Tower et le multivers King

Depuis le lancement retentissant de Bienvenue à Derry sur HBO, une vague de fascination s’est emparée des amateurs d’horreur. Cette série dérivée, orchestrée par Warner Bros., ne se contente pas d’explorer les origines de l’inquiétant Pennywise, elle soulève aussi des questions sur l’interconnexion des œuvres de Stephen King. Beaucoup découvrent alors que ces histoires cohabitent au sein d’un même univers partagé, où la frontière entre science-fiction, fantastique et horreur devient poreuse.

Pennywise et Crimson King : connexions tissées dans l’ombre

Parmi les clins d’œil discrets disséminés dans la première saison, un détail a retenu l’attention des passionnés : la présence voilée du Crimson King. Principal antagoniste du cycle monumental de The Dark Tower, il incarne une force maléfique à l’influence tentaculaire, omniprésente depuis les débuts littéraires de King – jusqu’à des romans comme Insomnia. Pourtant, aucune œuvre n’a jamais officialisé la nature exacte du lien entre ce roi écarlate et Pennywise. Si certains fans y voient une filiation directe, d’autres imaginent une parenté symbolique ou même une forme polymorphe unique.

Mystères cosmiques et théories de fans

Ce flou artistique alimente sans relâche les débats. La mythologie kingienne suggère que Pennywise provient du mystérieux Macroverse, un plan cosmique abritant également le Crimson King et d’autres entités majeures. On apprend notamment que le clown possède en lui les « Deadlights », une force hypnotique qu’utilise aussi le Crimson King selon certains textes. Quelques indices visuels viennent encore étoffer ces spéculations : métamorphoses en araignée géante, aspirations quasi-divines (« Eater of Worlds »), obsession commune pour la chasse aux enfants…

Voici les points qui intriguent particulièrement :

L’utilisation de fragments de météorite pour enfermer Pennywise dans la série rappelle étrangement la structure même de la Tour Sombre .

. Les expérimentations militaires évoquent un accès direct au Macroverse.

L’avenir de Bienvenue à Derry : révélations à venir ?

Andy Muschietti, showrunner de la série, ne cache pas son intention d’élargir encore ce canevas interconnecté : « Le but du show… est d’ouvrir une fenêtre sur l’autre côté… tout est connecté à la Tour Sombre, car c’est le même univers, le macroverse. » Alors, verrons-nous bientôt surgir le Crimson King dans «Bienvenue à Derry » ? En attendant les réponses promises par la saison 2 actuellement en développement sur HBO Max, nul doute que cet univers partagé continuera d’alimenter fantasmes et analyses chez les amateurs de Stephen King.