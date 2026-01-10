Les créateurs de Stranger Things annoncent un nouveau spin-off et expliquent leur vision différente de Game of Thrones ou Star Wars

Les créateurs de Stranger Things ont annoncé un nouveau projet dérivé, tout en précisant que l’univers de la série ne suivra pas le modèle d’expansion massif adopté par des franchises comme Game of Thrones ou Star Wars.

L’après Stranger Things : une nouvelle voie pour la franchise

Après la conclusion de la série phénomène Stranger Things, les regards se tournent déjà vers l’avenir. Si les débats autour d’un hypothétique épisode caché s’estompent, c’est désormais l’avenir de l’univers créé par les frères Duffer qui aiguise toutes les curiosités. L’engouement demeure, et pas seulement pour le spectacle vivant récemment annoncé.

Des ambitions bien distinctes des autres franchises

Interrogés par le média américain Entertainment Weekly, Matt et Ross Duffer ont livré quelques confidences sur leurs plans à venir. Selon Matt, un projet supplémentaire reste gardé sous silence, mais il attise déjà la curiosité : « Il y a bien autre chose dont je ne peux pas parler, et c’est vraiment excitant », confie-t-il, tout en précisant que le spin-off en prises de vues réelles constitue pour l’instant leur priorité. Pourtant, ils insistent : le futur de Stranger Things ne ressemblera ni à celui de Game of Thrones, ni à celui de Star Wars. Leur ambition ? Éviter d’étirer indéfiniment une même histoire en exploitant chaque détail du récit originel.

Nouvelles mythologies et promesse de renouveau

Là où tant d’autres sagas tendent à resserrer leur intrigue au fil des prolongations, les frères Duffer souhaitent au contraire élargir l’horizon narratif. Ross détaille cette philosophie : « Nous sommes très fiers de Tales from ’85 et de la pièce de théâtre, mais ce sont là les derniers espaces encore inexplorés du récit principal. Pour avancer, il nous faut créer une nouvelle mythologie ». Leur but affiché : ouvrir grand les portes d’un univers inédit plutôt que de se restreindre à d’étroites parenthèses narratives.

Projets confirmés et attentes à venir

Pour ceux qui suivent la saga, voici ce que l’on sait aujourd’hui :

Tales from ’85 , dernier spin-off rattaché à la trame originale, arrivera sur Netflix en 2026.

, dernier spin-off rattaché à la trame originale, arrivera sur Netflix en 2026. D’autres développements restent secrets, attisant rumeurs et spéculations.

Matt confie d’ailleurs avec enthousiasme : « Imaginer de nouveaux personnages et bâtir une mythologie entièrement neuve est un exercice grisant ». Reste désormais à patienter avant d’en apprendre davantage sur ces futures créations. En attendant, toute la série principale reste disponible sur Netflix – un bon moyen de revisiter Hawkins avant ce nouveau chapitre.