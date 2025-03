Le Joystick Adaptatif Xbox de Microsoft est maintenant disponible

Le joystick adaptatif de Xbox, une innovation signée Microsoft, est désormais disponible pour tous les adeptes de jeux vidéo cherchant une expérience de jeu plus flexible et personnalisable.

Tl;dr Microsoft met en vente le joystick Xbox Adaptive pour les personnes à mobilité réduite.

L’entreprise implémente des outils d’IA pour les lecteurs d’écran sous Windows.

Microsoft Teams se met à jour pour reconnaître automatiquement le langage des signes.

Microsoft se mobilise pour l’accessibilité

Microsoft continue de démontrer son engagement envers l’accessibilité technologique. La société vient d’annoncer la disponibilité de son joystick Xbox Adaptive, spécifiquement conçu pour les personnes à mobilité réduite. Les fans de jeux vidéo atteints de déficiences motrices peuvent désormais se le procurer directement auprès de l’entreprise.

Le joystick Xbox Adaptive : un outil abordable pour tous

Le joystick Xbox Adaptive est doté de quatre boutons personnalisables à l’avant et de deux autres boutons de type « bumper » et « trigger » mappables. Il comprend également un joystick standard. Avec un prix de 30$, c’est une option plus abordable que le contrôleur sans fil officiel de la Xbox.

Des outils d’IA pour une meilleure accessibilité

En outre, Microsoft a également annoncé l’intégration d’outils d’IA au lecteur d’écran Narrator pour Windows. Cette nouvelle fonctionnalité permettra au logiciel de fournir des « descriptions d’images riches ». Elle sera accessible aux membres de Windows Insider dès ce printemps.

Microsoft Teams : une mise à jour pour les malentendants

Microsoft Teams n’est pas en reste. Le logiciel bénéficiera prochainement d’une mise à jour qui lui permettra de reconnaître automatiquement le langage des signes. Ainsi, lors des réunions, les utilisateurs s’exprimant en langage des signes seront automatiquement mis en avant en tant qu’intervenants. Cette fonctionnalité sera disponible plus tard cette année.

Depuis longtemps, Microsoft se positionne à l’avant-garde de la technologie liée à l’accessibilité. Que ce soit avec la conception d’une souris adaptative offrant une multitude d’options de personnalisation ou la création d’une technologie permettant de jumeler des manettes de jeu sans toucher la console, l’entreprise ne cesse d’innover pour rendre ses produits accessibles à tous.