Le jeu zen Unpacking arrive sur Android et iOS le 24 août

Si votre idée de la relaxation implique d’ouvrir des cartons, voilà une nouvelle qui devrait vous intéresser. En effet, Humble Games et Witch Beam ont confirmé que le jeu Unpacking allait arriver sur iOS et Android le 24 août prochain. Vous pouvez d’ores-et-déjà précommander la version iOS pour 9,99 €. Il aura fallu attendre fort longtemps pour ces versions mobiles dans la mesure où le jeu est sorti sur les consoles et PC en 2021, mais si vous ne connaissez pas du tout le concept et que vous aimez ce genre de jeu relaxant, voilà qui est fort sympathique.

S’il fallait résumer Unpacking, nous dirions qu’il s’agit d’un jeu hybride entre puzzle/énigme et décoration de maison. Vous devez trouver de la place pour tous les objets qu’une personne (vous) amène dans son nouveau domicile. Il n’y a aucune limite de temps ni aucune pression d’aucune sorte et l’expérience peut être très apaisante si vous êtes en train de ranger la chambre d’un enfant ou la cuisine d’une famille. Cela étant dit, Unpacking propose une manière fort intelligente de raconter son histoire. Vous découvrez la vie d’une femme en apprenant où elle va et ce qu’elle apporte avec elle, plutôt qu’avec des dialogues. Et dans la mesure où le jeu n’a pratiquement aucun mot, il est accessible au plus grand nombre.

Une option supplémentaire pour faire passer le temps et se relaxer

Le jeu ne change pas beaucoup avec le passage sur mobile. Cependant, les développeurs indiquent que Unpacking est “parfait” pour le tactile puisqu’il est possible de déplacer les objets du bout de votre doigt et ressentir l’environnement via les retour haptique. Que ceci soit vrai ou non, le portage de ce jeu pourrait attirer plus d’un joueur. Ce pourrait en tous les cas fort bien être le jeu le plus approprié à jouer si vous venez d’emménager dans une nouvelle maison. Vous pourrez jouer à ranger alors que vous avez plein de cartons à déballer et de choses à ranger !